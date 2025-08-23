大谷翔平 ダルビッシュ有との日本人対決は3打数・無安打・1四球 ド軍監督「我々はダルビッシュ投手を攻略できなかった」



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

＜2025年8月22日（日本時間23日）サンディエゴ・パドレス対ロサンゼルス・ドジャース対＠ペトコ・パーク＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

ドジャースの大谷翔平選手（31）が、敵地で行われたパドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。ダルビッシュ有投手（39）との日本人対決に挑んだ。

過去対戦成績では、ポストシーズンを含め13打席でわずか2安打（長打は0）、打率.154と苦戦していたが、この日もダルビッシュの前に快音を響かせることはできず。

大谷は3打数無安打とヒットが出なかったものの、第3打席で四球を選んで、8月の連続試合出塁記録を19に伸ばした。

サンディエゴのペトコパークで行われた、パドレス対ドジャース戦のライバル対決に先発出場した大谷。

初回の第一打席、スライダーを引っ掛けてファーストゴロに打ち取られる。

3回表、ドジャースが新人フリーランドのメジャー初本塁打となる先制ソロで1点を先制し、その後の大谷の第二打席。

インコースのカットボールを捉え、強烈な打球を飛ばすもののこれがライトライナーとなってしまう。

1対0とドジャースがリードする中でパドレスは4回裏、マチャドの適時打で1対1の同点に追いつくと、続くボガーツの犠牲フライで2-1と勝ち越しに成功した。

その後点は動かず、6回表に大谷が第三打席で四球で出塁するものの、ドジャース打線はソロでの一発以降ダルビッシュに翻弄されると、ヒットを打つこともできずに抑え込まれてしまう。

その後パドレスは7回をアダム、8回をミラーが無失点で繋ぎ、最終9回は守護神スアレスがマウンドへ。

9回表、4打席目をこの回先頭で迎えた大谷。ホームランが出れば同点という場面で高めのストレートを弾き返すと、これが大きな飛球となったがフェンス手前のセンターフライに打ち取られる。

ドジャースは続くベッツとフリーマンのヒットでツーアウト一・三塁と、一打逆転のチャンスを迎えたものの、最後はT・ヘルナンデスを空振り三振でゲームセット。ドジャースが1対2でライバルに逆転負け。西地区でパドレスと同率首位で並んだ。

この日の大谷は、3打数・無安打・1四球とヒットは出なかったが、連続試合出塁記録を19に伸ばしている。

また、パドレス先発のダルビッシュは6回・5奪三振・1失点で今季3勝目をあげた。

ロバーツ監督 試合後コメント

ーー先発のブレイク・スネルが7回まで素晴らしい投球を見せましたが

本当に明るい材料でしたし、今日はブレイクが素晴らしかったね。

強力な打線相手にうまく対応して、7イニングを投げ切り、実に見事な投球だったよ。

ただ、残念ながら我々はダルビッシュ投手を攻略できず、相手が継投に入った終盤に何度か脅かしたが、あと一本が出なかった。

ーー今夜のダルビッシュが良かった理由は？

彼は流れを変えた。前回うちの球場ではゾーンを見つけられず、直球に頼っていたように思う。

今日は右打者へのインコースにカッターが多く、スイーパーやカーブも多かった。

直球にはほとんど依存していなかったし、今夜は内野の外に飛んだ打球があまりなかったと思う。

必要な場面で配球を変え、きっちり投げきっていた。

ーー試合の途中でその変化に対応して、相手が多様な攻め方を持っている中で、何をしているのかを見極めて調整を効かせるのはどれほど難しいですか？

難しいね。必ずしもチーム全体の話ではなく、打者に依存する部分がある。

序盤から彼が違うことをやっているのは見て取れたが、また速球に戻すかどうかはわからない。

ただ、今夜のようにカーブを有効的に使われるとどんな投手相手でも厳しい。

ーー 大谷が中堅へ運んだ打球は、他の球場なら本塁打でしたか？

おそらく他の29球場なら本塁打だろうね。 この球場特有のマリーンレイヤーもあって、打球が伸びなかった。（実際には、シカゴのリグレー・フィールドのみで本塁打）

