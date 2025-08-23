NANAMI、初めて作った手料理披露 キャベツ剥きのコツ＆詳細レシピに「有益情報」「初めて知った」の声
【モデルプレス＝2025/08/23】モデル・アイデザイナーのNANAMIが8月23日、自身のInstagramを更新。初めて作った手料理を公開した。
【写真】堀北真希の妹、初めて作った手料理披露
NANAMIは「ロールキャベツ初めて作った気がする！！」と投稿。「キャベツを1枚ずつ剥がすのが難しくて苦戦」と調理過程を明かしつつ、「お友達からキャベツの葉の隙間に水道水を細ーくして入れると重さで勝手に剥けるよと教えてもらったから次はこれで実践してみるぞっ」と解決方法についてもつづった。
また「ロールキャベツを作っている間にお水に茅乃舎の野菜出汁入れて大きめに切ったお野菜入れて、コトコト弱火でじっーーくり煮込むとそれだけでもめちゃくちゃ美味しいスープになる」と説明。「お野菜がある程度柔らかくなったらロールキャベツを入れてまたじっくりコトコト。火が通ったら仕上げにブラックペッパーを入れて完成！！！」と詳細にレシピを伝えた。
この投稿に、ファンからは「有益情報」「美味しそう」「初めてとは思えない出来」「料理上手」「食べたい」「キャベツの剥き方のコツ初めて知った」などのコメントが寄せられている。
NANAMIは、2017年に芸能界を引退した女優の堀北真希の妹であることを公表しており、モデルやアイデザイナーとしての活動に注目が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆NANAMI、初めて作った手料理
