刑務所から出所した人に住まいを提供…見守った三浦透子、結婚で変化した「帰る場所」の意識
●刑務所から出てきた人に声をかけていく
女優の三浦透子が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、24日に放送される「あなたに帰るところはありますか 〜塀の前で待つ人〜」。元受刑者の社会復帰を支える松浦未来さん(38)の活動を追った作品だ。
グループホームを運営し、刑務所から出所しても行き先のない人々に住まいを提供する松浦さんは、「帰る場所があるということは、心の安心につながる」と信じて活動。その姿に、三浦は自身の生活の変化を明かしながら、強く共感した――。
『ザ・ノンフィクション』のナレーションを担当した三浦透子
○ギャンブル依存症でわずかな生活費を競馬に…
大阪で更生自立支援のためのグループホームを運営する松浦さんは、元受刑者の社会復帰をボランティアや寄付に頼らず、事業として後押しする挑戦を続けてきた。
ほぼ毎朝、大阪刑務所から出てきた人に声をかけ、帰る家がなければ住まいを提供し、更生への第一歩を支える。生活保護の手続きや仕事の紹介、健康管理、格安な食事の提供など、手を差し伸べられた人たちは、再び罪を犯すことなく新たな人生を歩んでいる。
松浦さんが親身に元受刑者たちに寄り添うのは、自らも犯罪に手を染めた過去があるため。札付きのワルだった自分だからこそ、罪を犯した者の痛みを理解し「人生はやり直せる」ということを伝えられる、という思いを持っている。
番組が取材したのは、約40日間服役していた高橋さん(仮名・56)。身寄りのない彼に、松浦さんは住まいと生活の再建をサポートする。市役所での手続き、作業所の申請、そして新しい部屋の鍵渡しまで。だが、その先に待っていたのは、思いがけない“事件”だった。さらに、事業開始当初から支援してきた、ギャンブル依存症に苦しむ、ごっちゃん(仮名・45)は、わずかな生活費まで競馬につぎ込んだ果てに…。
大阪刑務所前で出所者に声を掛ける松浦未来さん (C)フジテレビ
○「あなたにとって自分のような存在が必要だ」の説得力
松浦さんについて、「すごく心の強い人だと感じました。そしてそれを行動に移せることが本当にすごい」と率直な感想を口にした三浦。「思うだけなら誰でもできますが、実際に動くのは難しい。その難しさを乗り越えて活動を続けているのが、本当に素晴らしいなと思いながら読ませて、見させていただきました」と敬意を抱いたという。
自身もマネージャーやスタッフなど、周囲の人々に日々支えられているのを感じているが、松浦さんの活動は大きく踏み込んでいると感じた。「相手から求められているかどうか分からない段階から飛び込んでいって、“これはあなたに必要なんだ”と自分の心に誓って信じて行動するのがすごいと思います」と感服し、「もし自分だったら、ノックしても振り向いてくれない相手に、何度もノックし続けるのは難しいと思う」と、活動のモチベーションを保ち続けることへの驚きを述べた。
番組ではそんな松浦さんの思いが届き、更生した人たちの姿が。この原動力として、松浦さんのまっすぐな視線や声の響きを挙げ、「人の魅力は言葉にするのが難しいですが、やっぱりそこに本質があるのではないかと思いました」と受け止める。
さらに、松浦さん自身がかつて罪を犯し、支えられた経験を持つことも説得力につながっていると推察し、「“あなたにとって自分のような存在が必要だ”ということを身をもって語りかけるので、やはりその言葉は受け取りやすいのだろうなと思いました」と捉えた。
●家が「心にも安全な場所」であるということ
「帰る場所があるということは、心の安心につながる」という松浦さんの言葉にも、深く共感した。
以前の自分は、「どちらかというと、お仕事とかやりたいことに時間やお金や労力を費やしてしまうタイプだったので、自分の家は本当にホテルみたいで、あまり物もなくてただ寝るお部屋という感じだったんです」というが、今年4月に結婚し、家族と住むようになって変化が。
「やっぱり家が自分にとって心にも安全な場所であることは、生きる上で大切なことだなと思います。仕事のために体を作るのは、家にいる時間だなと思うんです。食事であるとか、睡眠であるとか、生活に関わるものにちゃんと時間や心を費やすように意識を持つようになったことで、実際に仕事がより充実するようになった気がしています」
○「諦めなくて良かった」心が折れそうになった経験
ナレーションでは、「諦めなければ人生をやり直せる」と語る場面も。三浦は、この言葉を自らの仕事と重ねた。
新しい作品が始まる時は、「役によって必要な技術や課題が違って、毎回ゼロから挑むことになるので、“もうできない!”と思うこともあります」というが、作品をやり切った時には“あそこで逃げなくて良かった”と思えるんです」という。
近年、特にそれを実感したのは2年前、ほぼ未経験で挑んだミュージカルの『VIOLET』だった。
「稽古初日に歌ってみたら、“これは幕が開いた時に、私はステージに立っていられないかもしれない”と思うくらい、自分の足りなさに恐怖を抱きました。本番初日も、自分が目で見て分かるくらい足が震えていたのが記憶に残っています」
芝居はもちろん、歌手活動もしてきたが、「ミュージカルの歌は、作品の役のための曲なので、私にとって難しいメロディーもありますし、そこに体を動かしながら歌うことになりますし、マイクとの距離感も全然違うんです。自分の歌を歌う時は、大きな声を使わなくてもそれが表現の豊かさになるのですが、ミュージカルの歌はセリフであり、語りであるので、歌心の付け方も違う。感情が高まった時に出したい声量というのがあるので、最初は単純に自分に筋肉が足りないと思いました」と、高い壁に直面したという。
「ミュージカルをずっとやっている方は、リスペクトを込めて本当にアスリートのようなところがあるなと思いました」といい、そこから2カ月にわたる稽古で、「皆さんに少しでも近づけないかと思いながら取り組んでいました」と奮闘。
「もう諦めたい」と心折れそうな瞬間もあったというが、結果として「本当にたくさん支えてもらいながら、自分なりに私がやった意味はあったかなと思える作品にできたと思うので、“諦めなくて良かった”と思いました」と走り切ることができた。
再びミュージカルのオファーが来たら「やります!」と意欲を見せる三浦。「できなかったものができるようになるということも、このお仕事の楽しみの一つだと思うので、そういうものをたくさん見つけていきたいですね」と前を見据えた。
母親は、『ザ・ノンフィクション』を毎週録画して見るほどの大ファンだけに、1年半前に同番組で初めてナレーションを担当した際、「母は“私の夢がかなった”と言っていました(笑)」とのこと。「以前から、“透子は声の仕事をしたほうがいい”と言っていたのですが、ここにたどり着かせるためだったのかな?(笑)」と想像しながら、今回再び親孝行ができることを喜んでいた。
グループホームの住民の世話をする松浦さん (C)フジテレビ
●三浦透子1996年生まれ、北海道出身。02年「なっちゃん」のCMでデビュー。映画『ドライブ・マイ・カー』(21年)では日本アカデミー賞新人俳優賞をはじめ数々の賞を、舞台『ロスメルスホルム』(23年)では第五十八回紀伊国屋演劇賞個人賞、第31回読売演劇大賞優秀女優賞を受賞。近年は主演映画『そばかす』、ドラマ『カムカムエブリバディ』『鎌倉殿の13人』『エルピス-希望、あるいは災い-』『ブラッシュアップライフ』『大奥』『HEART ATTACK』などに出演。歌手としても活躍しており、映画『天気の子』(19年)主題歌を歌唱、同年の『第70回NHK紅白歌合戦』にも出演。10月には舞台『チ。―地球の運動についてー』への出演が控える。
