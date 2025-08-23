約1080万円！ ホンダ新「5ドア“スポーツカー”」に反響多数！ 最後の「シビックタイプR イタリア“ファイナル”仕様」に「そんな高いの!?」と驚きの声も！ 専用デザインの特別仕様車「ベストラップ」に寄せられた“熱視線”とは