乗っていたら「おしゃれ」と思うホンダの車ランキング！ 同率2位「N-BOX」「CIVIC」を抑えた1位は？【2025年調査】
乗っていたら「おしゃれ」と感じる車には、コンパクトながら個性的なデザインや、街中での存在感、ライフスタイルに合う使いやすさなどが影響するようです。ホンダの人気モデルの中で、特に「おしゃれ」と支持を集めたのはどの車だったのでしょうか。
All About ニュース編集部では、全国10〜60代の男女300人を対象に乗っていたら「おしゃれ」と思うホンダの車についてアンケート調査を実施しました。その結果をランキング形式でご紹介します！
回答者からは「ホンダといえばシビックだから」（40代女性／北海道）、「スポーティな走りと快適性のバランスが良く、乗っていて気分が上がる車だと思います」（50代男性／東京都）、「シビックはホンダそのものです。おしゃれだしどこか可愛らしさがあります」（50代女性／埼玉県）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「ホンダの軽はある種のブランド化しており、他社の軽自動車とは一味違ってオシャレです」（40代回答しない／大阪府）、「ライトが細長くてホンダらしい顔つきのデザインがいいと思います」（20代女性／埼玉県）、「軽にしては車内も広くて乗り心地が良く、見た目もかわいい」（40代女性／広島県）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「欧州車のような佇まいがオシャレに感じます」（50代男性／神奈川県）、「SUVだがクーペのような趣がある」（40代男性／山形県）、「シンプルで都会的なデザインとコンパクトなフォルムが、スマートでおしゃれな印象を与えるからです」（10代男性／東京都）などのコメントが寄せられていました。
