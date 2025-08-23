「気になる二の腕」涼しげカバー！【GU】店員さんも一目惚れ♡「夏 → 秋トップス」

二の腕が気になる、薄着の季節。涼しく過ごしながら、おしゃれにカバーしたいなら【GU（ジーユー）】のメッシュトップスがおすすめです。プラスワンでトレンド感もアップし、タックインもアウトもサマ見え。店員さんも一目惚れするほどのお気に入りのメッシュトップスは、夏→秋にかけて大活躍しそうな予感。

二の腕を涼しくカバー！ 今から秋まで着回せるメッシュトップス

【GU】「メッシュニットオーバーサイズプルオーバー（5分袖）Q」\1,990（税込）

透け感のあるメッシュ編みが涼しげなトップス。公式オンラインストアで「気温の高い時期にも快適」と紹介されているように、アクリルナイロン素材で作られているため、今すぐコーデに取り入れられそうです。長めの袖丈で二の腕をしっかりカバーできそう。ゆったりしたシルエットで、体型を気にせずおしゃれを楽しめそうなのも嬉しいポイント。カラーは、ブラック・ナチュラル・ダークブラウンの3色展開。

スタッフも一目惚れ！ お手本にしたいシフトコーデ

「こちらのアイテム一目惚れしてしまいました」「今から着れる秋物なので長い期間お使いいただけると思います」と、こちらのスタッフさんも大プッシュ。清涼感のあるナチュラルカラーのメッシュトップスに、こっくり深みのあるダークブラウンカラーのパンツを合わせれば、夏→秋の季節の変わり目にぴったりなシフトコーデが完成。

サッと着るだけでサマ見え、ワンピコーデが垢抜ける

こちらのスタッフさんは、ワンピースに合わせたレイヤードスタイルを提案。透け感のあるメッシュトップスを投入すれば、単調になりがちなワンピコーデもメリハリのきいた着こなしに。メッシュトップスのサイドスリットが抜け感を演出。サラッと着るだけで、こなれ感のあるスタイルを楽しめそうです。

トレンド感たっぷりのオールブラウンコーデ

「#40代コーデ」を投稿するこちらのスタッフさんは、トレンドカラーのブラウンでまとめて、大人っぽく落ち着いた雰囲気に。三角に折ったスカーフをアクセントに効かせることで、おしゃれ度がさらにアップ。インナーも同系色のブラウンをチョイスすれば、透け感がセーブされるので、ミドル世代もコーデに取り入れやすそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i