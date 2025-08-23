ユニクロが、アカデミー賞受賞女優ケイト・ブランシェットを新たなグローバルブランドアンバサダーに迎えた。ケイトはユニクロの「ＬｉｆｅＷｅａｒ」コレクションを通じて、世界的な人道支援活動に貢献する役割を担う。



【写真】カジュアルでもドレスでもオールOK なんでも着こなすケイト・ブランシェット

ケイトはＷＷＤ誌のインタビューで、「ユニクロがＬｉｆｅＷｅａｒを通じて生活をより良くしようとする姿勢に敬意を抱いています」と語り、次のように続けた。「次世代への支援、世界的な避難民危機に光を当て、その解決に向けて闘うこと、地域社会への貢献、より公平な世界の実現を目指すこと。これらはＬｉｆｅＷｅａｒ哲学の重要な側面であり、ユニクロが進めるこうした取り組みの一翼を担えることに力づけられる思いです。また旧知のクレア・ワイト・ケラーとの創造的な再連携や、ロジャー・フェデラーとの対話も大きな喜びです」



ユニクロを展開するファーストリテイリングの創業者であり代表取締役会長兼社長の柳井正氏は、ブランシェットの起用に際し次のようにコメントしている。「ブランシェット氏は舞台とスクリーンの両方で、世代を代表する偉大な俳優の一人です。しかし、その功績はエンターテインメントの枠にとどまりません。女性のロールモデルとして、また新進の映画人や演劇人たちを導く存在として貢献すると共に、長年にわたり人道支援や環境問題に情熱をもって力を尽くされてこられました。このパートナーシップを通じて、ユニクロは世界にブランシェット氏とともに社会に良い変化をもたらすよう取り組んでいきます」



ケイトは国連難民高等弁務官事務所（ＵＮＨＣＲ）の親善大使としても活動しており、環境保護や文化支援にも深く関わっている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）