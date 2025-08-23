ONE N’ ONLY、「BOOM BASH」ダンスパフォーマンス映像公開 呼吸音とともに胸を上下させるパートに注目
ダンス＆ボーカルグループ・ONE N’ ONLY（通称：ワンエン）が、メジャー1stシングル「BLAST」収録楽曲「BOOM BASH」のダンスパフォーマンス映像をグループ公式YouTubeにて公開した。
【動画】怪しげなダンス…呼吸音とともに胸を上下させるパートに注目の「BOOM BASH」
同楽曲はグループが目標としていた日本武道館公演を含むツアーのテーマ曲として制作され、ライブアンセムとして新たな武器となった楽曲。先日開催された同グループも所属する若手アーティスト集団・EBiDANの夏の恒例ライブイベント『EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR』でも披露された。
腰を落とした怪しげなダンスと緻密な構成で作り上げられる世界観の中で、呼吸音とともに胸を上下させるパートがメンバー5人それぞれにあり、五者五様の表情や動きに注目だ。
また、同グループは9月20日の仙台サンプラザホールを皮切りに東京、大阪、福岡、愛知を回る「LIVE TOUR 2025『LUMINA』」を開催予定。ファイナルの11月29日、30日の神奈川・ぴあアリーナMMは自身最大規模のワンマンライブとなる。
