◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第２７節 Ｇ大阪―横浜ＦＣ（２３日・パナスタ）

ＮＭＢ４８が、パナスタでＬＩＶＥパフォーマンスを開催した。

キックオフ１時間前に総勢１６名のメンバーによるＬＩＶＥパフォーマンスを実施。オーマイガー！、僕らのユリイカを披露した。Ｇ大阪の大ファンで、パナスタでのパフォーマンスに憧れていたというキャプテン・小嶋花梨は「想像していたよりも、もっと素敵な景色で、夢を超えてきた。率直にうれしいです」と笑顔を見せた。

１１月に卒業予定の小嶋。「これからも変わらず大阪、関西から盛り上げるタレントの１人として頑張っていきたい。大阪を盛り上げたい気持ちは、ガンバ大阪と変わらない。完全に大阪に染まって、青黒に染まってます」と、今後も大阪で活動していく思いを明かした。

Ｇ大阪は３連敗中と苦しい状態で、ＤＦに７シーズンぶりに復帰した初瀬亮をスタメン起用。小嶋は「初瀬選手がこの試合で初出場する。どんなパフォーマンス、どんな姿見せてくれるのが楽しみ。昨年も苦しい時期に雰囲気を変えたのは宇佐美選手の一点だった。雰囲気を変えてくれる一点をサポーターの皆さんも期待していると思います！」と勝利を願った。

ＮＭＢ４８は、ハーフタイムにもＬＩＶＥパフォーマンスを行う予定。