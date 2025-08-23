部屋でくつろいでいる飼い主さんに甘えるゴールデンレトリバーの子犬。その甘え方が、まるで人間の子供みたいで可愛すぎると反響を呼んでいます。

話題になっている動画は114万回再生を突破し、「ずっと甘やかしちゃう」「なんてかわいいんでしょう！！」といった声が寄せられています。

【動画：部屋でくつろいでいたら、ゴールデンレトリバーの子犬が甘えてきて…まるで人間の子のような行動】

ベッタベタに甘える子犬

Instagramアカウント「pinot_diary」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの子犬「ぴの」くんが、部屋でくつろいでいる飼い主さんに甘える様子。ぴのくんは飼い主さんの足の間にすっぽりおさまっているようです。

仰向けになって、ピンク色のお腹を丸出しにしながら飼い主さんに甘えるぴのくん。前足をフリフリされ、リズムをとってもらい、ぴのくんは大満足の様子。

大好きなおやつ！

飼い主さんが手に持っていたおやつを取り出すと、ぴのくんはおやつに釘付け。最初は逆の手を追っかけてしまいますが、無事に飼い主さんからおやつをもらうことに成功。

ぴのくんの無防備具合からは、飼い主さんを信頼していることが伝わってきます。おやつを持った飼い主さんの手をホールドしようとしながら食べる姿には、思わずキュンとしてしまいます。

甘々な時間

飼い主さん曰く「おっきな赤ちゃんすぎる」というぴのくん。惜しげもなくぽってりとしたお腹を見せつけながらベッタベタに甘える姿に、ときめきが止まりません…！

ぴのくんは日々元気に成長し、今ではイタズラも大好きなんだそう。この姿が見られなくなるのはちょっぴり寂しい気もしますが、ぴのくんがのびのび成長してくれることを願うばかりです。

投稿には「ずっと甘やかしちゃいそう」「なんてかわいいんでしょう！！」「お腹、可愛すぎです」「ずーーっとあまあまで」「ぽよっとしたパピーのお腹がたまらん～」「大きくなってもずっっとかわいーよね！！！」といったコメントが寄せられています。

ぴのくんの穏やかな日常は、Instagramアカウント「pinot_diary」でチェックすることができます。

