◆自動車レース ▽スーパーＧＴ第５戦「ＳＵＺＵＫＡ・ＧＴ３００ｋｍ ＲＡＣＥ」第１日（２３日、三重・鈴鹿サーキット＝１周５・８０７キロ）

第５戦の公式予選が鈴鹿サーキットで行われ、ＧＴ５００クラスはＡＲＴＡ／シビックタイプＲがポールポジションを獲得した。

＊ ＊ ＊

ポールポジションこそホンダのシビックタイプＲに譲ったものの、決勝の２〜５番手には日産勢がズラリと並ぶ構図となった。

今季前半戦で圧巻の強さを示したトヨタ勢が“勝者の宿命”とも言えるサクセスウエートに苦しむ中、Ｑ２の２位にニスモ（千代勝正、高星明誠組）、３位にＮＤＤＰ（佐々木大樹、三宅淳詞組）、４位にコンドー（松田次生、名取鉄平組）、５位にインパル（平峰一貴、Ｂ・バゲット組）が入った。

逃げ切りを狙うＡＲＴＡの佐藤蓮は「先頭から逃げ切りのレースを見せたい。ホンダの強さを鈴鹿で見せたい」と意気込んでおり、決勝は熱いレースとなりそうだ。

◆予選方式 決勝レースのスタート並び順を決定。２回の走行（Ｑ１、Ｑ２）をそれぞれ別ドライバーが担当し、Ｑ１の上位がＱ２に進出。Ｑ２で最終順位を決定する。