元モー娘。田中れいな、膝上ミニ×ロングブーツで美脚輝く「どんなコーデも似合う」「圧巻のスタイル」と反響
【モデルプレス＝2025/08/23】元モーニング娘。の田中れいなが23日、自身のInstagramを更新。膝上ミニスカート姿のオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】田中れいな、ロングブーツから美脚スラリ
田中は「きのうの ときめきファンファーレ楽しかったなぁ いっぱい笑って2時間あっという間すぎた」と番組出演を報告。赤のレーストップスに黒のフリルミニスカートとロングブーツ、ニーハイソックスを合わせたコーディネートで、美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「どんなコーデも似合う！」「圧巻のスタイル」「永遠に可愛い」「美脚すぎる」「ポニーテールも素敵」「癒やされる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
