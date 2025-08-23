田中れいな（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/08/23】元モーニング娘。の田中れいなが23日、自身のInstagramを更新。膝上ミニスカート姿のオフショットを公開し、話題を呼んでいる。

◆田中れいな、膝上ミニ×ロングブーツで美脚輝く


田中は「きのうの ときめきファンファーレ楽しかったなぁ いっぱい笑って2時間あっという間すぎた」と番組出演を報告。赤のレーストップスに黒のフリルミニスカートとロングブーツ、ニーハイソックスを合わせたコーディネートで、美しい脚を披露している。

この投稿に、ファンからは「どんなコーデも似合う！」「圧巻のスタイル」「永遠に可愛い」「美脚すぎる」「ポニーテールも素敵」「癒やされる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

