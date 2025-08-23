Stray Kids・フィリックス、舞い降りてきたピンク髪の天使「こんな美しい人おる？」【PHOTO】

ボーイズグループStray Kidsのメンバー、フィリックスが天使のようなビジュアルで視線を釘付けにした。

【写真】王子様降臨…フィリックス、圧巻美貌

8月23日、フィリックスは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、ラグジュアリーブランド「LOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）」の公式アカウントをタグ付けするなどして、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、去る8月22日にフィリックスが韓国・ソウルで開催されたLOUIS VUITTONのハイジュエリーイベントに参加したときの裏側を捉えたものである。彼は同ブランドのハウスアンバサダーを務めている。

（写真＝フィリックスInstagram）

写真のなかのフィリックスは、全身黒色のフォーマルなルックで登場した。ネックレスやブレスレットなど、さまざまなジュエリーを身に着け、異世界から舞い降りてきたような唯一無二の美しさを見せた。

投稿を目にしたファンからは、「こんな美しい人おる？」「伝説級に可愛い」「ピンク髪めっちゃ似合う」といった反応が寄せられていた。

なお、フィリックスが所属するStray Kidsは8月22日に4thフルアルバム『KARMA』をリリースした。