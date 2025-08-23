歌手でレーサーの近藤真彦さんが自身のインスタグラムで、一風変わったグルメを披露し話題となっています。

【写真を見る】【近藤真彦】「最高に美味しかった（笑）」カップ焼きそばに 松茸を大胆トッピングしたサーキット飯を公開





近藤さんが投稿したのは、インスタントのカップ焼きそばの上に、松茸の大きなスライスを贅沢にのせた画像。









近藤さんは、この画像に「これが世界一のペヤングだ！最高に美味しかった（笑）」とコメントしています。









普通にお湯を注いで作ったようで、もう1枚、カップの蓋が部分的に開けられた状態で、焼きそばの上に松茸のスライスをのせて、お湯を入れた状態の写真も投稿。サーキット場での食事なのか、ハッシュタグには#世界一、#サーキット飯、#美味しいは幸せ などと綴っています。









インスタント食品と高級食材の松茸という意外な組み合わせに、ファンからは「さすがマッチ」「贅沢すぎる 最強ですね」「凄すぎる 見たことない」「焼きそばに松茸〜これはマッチにしか出来ない」といった声が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】