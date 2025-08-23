◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-阪神（23日、神宮球場）

ヤクルトは2回、山田哲人選手の3試合ぶりの一発で、1点差に迫りました。

先発の山野太一投手が初回に2ランホームランを打たれ、いきなり追いかける展開となったヤクルト。

それでも2回、1アウトから山田選手が甘く入ったチェンジアップを完璧に捉えると、レフトポール際へ、第9号ソロホームランを放ち、1点差に迫りました。

ある選手から刺激を受けていた山田選手。それはケガから復帰し、前日の試合でもホームランを放つなど、23試合の出場（試合前時点）で9本のホームランを放っている主砲の村上宗隆選手です。

20日の巨人戦では、山田選手は村上選手と今季初のアベックホームランを放ち、共にお立ち台に上がると、「彼はすごすぎて、あっという間に僕と同じ本塁打数なので。負けないように打とうと思っています」と話していました。

村上選手に負けじと、ホームランを放った山田選手は、1点差に詰め寄る第9号について、「甘く入ってきた球をしっかり打つことができました。逆転できるように頑張ります」とコメントしています。