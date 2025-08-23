この僕が高校生になる？


「ちゃんとするの大事」うどん屋さんで懸命に正座を続ける末娘の悲劇／みてや！小学生エムモトえむみの勝手きままライフ（1）

自由人すぎるエムモト家の末娘・えむみちゃんも大きくなりました！

ライブドア公式ブロガーとしても活動する漫画家のえむふじんさん。彼女のおうちにいるのは、個性の塊である3人のお子さんたちです。

ゲーム好きで斜に構えた長男・えむおくん、真面目だけど思い込みの激しい長女・えむこさん、そして自由人かつ芸人気質な性格の次女・えむみちゃんの兄妹による掛け合いは、まるでショートコントを見ているよう!?

個性の塊な3人兄妹。中でも末娘は一番自由人です!?

ライブドア公式ブロガーとしても活動する漫画家のえむふじんさん。彼女のおうちにいるのは、個性豊かな3人のお子さんたちです。

ゲーム好きで斜に構えた長男・えむおくん、真面目だけど思い込みの激しい長女・えむこさん、そして芸人気質な性格の次女・えむみちゃんの兄妹による掛け合いは、まるでショートコントを見ているよう!?

そんな子どもたちも大きくなり、さらに自由度が加速して…？

常識人枠だけど時々幼くなる夫・えむしさんと、天然ボケなえむふじんさんのツッコミも冴える、誰もが親目線で暖かく見守りたくなるエピソードをお送りします。

※本記事はえむふじん著の書籍『みてや！小学生エムモトえむみの勝手きままライフ』から一部抜粋・編集しました。

■みんなあっという間に大人になってしまうんやで

まだ小学生やで


はい、なります


■泣き虫だった小学1年生も成長しすぎて見違える

手つないでいこっか


「えむこ」は!?


オラオラ系彼氏


著＝えむふじん／『みてや！小学生エムモトえむみの勝手きままライフ』