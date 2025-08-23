横浜M、降格圏脱出なるか？町田戦メンバー発表 角田がベンチ外、新加入のクルークスが先発
◇明治安田J1リーグ第27節 横浜M―町田（2025年8月23日 日産スタジアム）
横浜F・マリノスはホームでFC町田ゼルビアを迎え撃つ。試合に先立ち、先発メンバーが発表された。
横浜Mは前節・清水戦から先発3人を変更。同戦で接触プレーにより足を痛めて途中交代していたDF角田涼太朗がベンチから外れ、トーマス・デンが先発する。大島秀夫監督はJ2磐田から完全移籍で加わったFWジョルディ・クルークスをいきなりの先発起用。J2仙台から新加入したFWオナイウ情滋もベンチ入りした。
現在降格圏18位で17位の湘南とは勝ち点差1。町田戦に勝利し、湘南が同日開催の岡山戦に引き分け以下なら4月以来の降格圏脱出。横浜Mはドローの場合でも湘南が敗れれば、降格圏から抜け出せる。
▽横浜M先発メンバー
【GK】朴一圭
【DF】ジェイソン・キニョーネス、加藤蓮、松原健、トーマス・デン
【MF】渡辺皓太、喜田拓也、植中朝日
【FW】宮市亮、ジョルディ・クルークス、谷村海那
▽ベンチスタート
【GK】飯倉大樹
【DF】鈴木冬一
【MF】天野純、山根陸、松村晃助、ジャン・クルード、山村和也
【FW】オナイウ情滋、ディーン・デイビッド