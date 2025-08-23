◇明治安田J1リーグ第27節 横浜M―町田（2025年8月23日 日産スタジアム）

横浜F・マリノスはホームでFC町田ゼルビアを迎え撃つ。試合に先立ち、先発メンバーが発表された。

横浜Mは前節・清水戦から先発3人を変更。同戦で接触プレーにより足を痛めて途中交代していたDF角田涼太朗がベンチから外れ、トーマス・デンが先発する。大島秀夫監督はJ2磐田から完全移籍で加わったFWジョルディ・クルークスをいきなりの先発起用。J2仙台から新加入したFWオナイウ情滋もベンチ入りした。

現在降格圏18位で17位の湘南とは勝ち点差1。町田戦に勝利し、湘南が同日開催の岡山戦に引き分け以下なら4月以来の降格圏脱出。横浜Mはドローの場合でも湘南が敗れれば、降格圏から抜け出せる。

▽横浜M先発メンバー

【GK】朴一圭

【DF】ジェイソン・キニョーネス、加藤蓮、松原健、トーマス・デン

【MF】渡辺皓太、喜田拓也、植中朝日

【FW】宮市亮、ジョルディ・クルークス、谷村海那

▽ベンチスタート

【GK】飯倉大樹

【DF】鈴木冬一

【MF】天野純、山根陸、松村晃助、ジャン・クルード、山村和也

【FW】オナイウ情滋、ディーン・デイビッド