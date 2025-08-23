ゲラン最高峰フレグランスに新作登場！ベチバーが奏でる鮮烈な香り

19世紀の小説『ジャングル・ブック』から着想を得て、ゲランの〈ラール エ ラ マティエール〉コレクションに新作フレグランス〈ベチバー フォーヴ〉が仲間入りしました。瑞々しいジャングルの夜明けを思わせるベチバーに、フィグやパイナップルが加わった新鮮な香り。また同日、コレクション初となるヘアフレグランスミストも誕生。日常にラグジュアリーなエッセンスを添える新たなアイテムとして注目です。

ベチバーが放つ新たな光

ゲランの新作〈ベチバー フォーヴ〉は、伝統的なベチバーを現代的に再解釈したフレグランス。

トロピカルなグリーンノートやライムのフレッシュさに、フィグとパイナップルが重なり、豊かな自然を感じさせます。

さらに、トンカビーンとシプリオルが奥行きを加え、夜明けのジャングルを思わせる幻想的な世界へと誘います。ボトルは鮮やかなグリーンカラーで彩られ、自然界の生命力を閉じ込めたデザインです。

ラール エ ラ マティエール新ライン

〈ベチバー フォーヴ〉は50mL 36,190円（税込）、100mL 50,270円（税込）、200mL 71,940円（税込）で展開。

さらに新しいプレート〈ハマードシルバー〉（単品4,400円・税込）は、葉に滴る露を思わせる繊細な仕上がりで、ボトルをより個性的に演出してくれます。

*ラール エ ラ マティエール購入時には無料でパーソナライゼーション可能です。

初登場のヘアフレグランスミスト

同コレクション初のヘアフレグランスミスト（50mL 各21,670円・税込）は、〈ネロリ ウートルノワ〉、〈ムスク ウートルブラン〉、〈キュイル ベルーガ〉の3種で登場。

軽やかに髪を包み込む香りは、外出先でのリタッチにも最適。マットガラス仕上げのボトルはバッグにも収まりやすく、日常をエレガントに彩ります。ギフトにもぴったりなアイテムです♪

締めのメッセージ

ゲランのフレグランスは、単なる香りを超えた物語を届けてくれます。新作〈ベチバー フォーヴ〉の鮮やかな香りと、日常に寄り添うヘアフレグランスミスト。

どちらも洗練された美しさで、あなたのライフスタイルに特別なひとときをプラスしてくれるはず。大切な自分へのご褒美や、大切な人への贈り物に、ぜひ取り入れてみてください♡