本田紗来、ボブにイメチェン 「かわいさ半端ない」「大人っぽい」と反響
フィギュアスケーターでタレントの本田紗来が22日、自身のインスタグラムを更新。髪をボブにカットしたことを報告し、ファンから「かわいさ半端ない」「大人っぽい」といった声が寄せられている。
【写真】ボブにイメチェンした本田紗来 横から見たところも
本田は「わーい！ボブになりましたっ」とコメントを添え、撮影ショットを公開。同日発売の雑誌『Ray』10月号で、イメチェンの様子が密着取材されていることも明かし、「是非チェックしてね」と呼びかけた。
新しい髪型にファンからは「めっちゃ似合ってます」「かわいさ半端ないって！」「大人っぽくなってる」といった声が寄せられ、注目を集めている。
引用：「本田紗来」インスタグラム（＠sara_honda0404）
