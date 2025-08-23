Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2025年8月22日(金)9時から8月28日(木)23時59分まで｢Fashionx秋のお出かけタイムセール祭り｣を開催中。

現在、デジタルガジェットをスマートに持ち運ぶ、THE NORTH FACE（ザ・ノースフェイス）の「ジオフェイススリムパック」がお得に登場しています。

■この記事で紹介されている商品

[ザノースフェイス] Geoface Slim Pack ブラック ONESIZE 10,508円 （25％オフ） Amazonで見る PR PR

デジタルガジェットをスマートに持ち運ぶ、ノースフェイスのジオフェイススリムパックが25％オフの大特価！

ノートPCやガジェットをいつも持ち歩くモバイラーなら見逃せない、THE NORTH FACE（ザ・ノースフェイス）の「ジオフェイススリムパック」は、PCやタブレットをしっかり守るクッション性と収納力を兼ね備えた14Lデイパック。日常からビジネスまで活躍する、ミニマルな相棒です。

クッション性のあるメインコンパートメントを備えており、ノート型PC（13インチ）をすっぽり収納可能。内部にはタブレット収納用スリーブと、キークリップ付きファスナーポケットを搭載。さらにメッシュポケットもあり、ガジェット周辺アクセサリーや小物をきれいに整理できます。

外部のフロントにはファスナー付きポケットも設けられており、頻繁に使う小物の出し入れもスムーズです。

14Lのミニマルサイズ。街にもオフィスにも溶け込むデザイン

本体サイズはH37.5×W34×D10cm、容量14L、重量約350g。スリムで丸みを帯びたデザインはビジネスシーンにもカジュアルスタイルにもフィットします。

パッド入りショルダーハーネスにより、荷物を入れても快適な背負い心地を実現。毎日の通勤や外出で“ちょうどいい”サイズ感と、見た目のスマートさが両立した1品ですよ。

なお、上記の表示価格は2025年8月23日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

