秋冬の新作「UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS」

　「ユニクロ」は、9月12日（金）から、秋冬の新作「UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS」を、全国の店舗やオンラインストアで発売する。

■秋冬の着こなしを彩る

　今回フランス生まれのブランド「コントワー・デ・コトニエ」とコラボし発売される「UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS」は、選び抜かれた色合いと上質な素材を使った秋冬アイテム全6種類。

　フレンチシックの魅力を表現する太うねのコーデュロイのシリーズからは、カジュアルな「ショートジャケット」や「カーブパンツ」、「ミニスカート」が登場し、セットアップのスタイリングが楽しめる。

　また、シンプルでありながら洗練されたシルエットが叶う各種「ニット」も用意。編地やデザインにこだわっており、レッド、フォレストグリーン、チョコレートブラウンといった秋冬らしいカラーがそろう。