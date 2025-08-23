「ユニクロ」秋冬コレクション発売へ！ フランス生まれの“コントワー・デ・コトニエ”とコラボ
「ユニクロ」は、9月12日（金）から、秋冬の新作「UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS」を、全国の店舗やオンラインストアで発売する。
【写真】セットアップも楽しめる！ ジャケットなどコレクション一覧
■秋冬の着こなしを彩る
今回フランス生まれのブランド「コントワー・デ・コトニエ」とコラボし発売される「UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS」は、選び抜かれた色合いと上質な素材を使った秋冬アイテム全6種類。
フレンチシックの魅力を表現する太うねのコーデュロイのシリーズからは、カジュアルな「ショートジャケット」や「カーブパンツ」、「ミニスカート」が登場し、セットアップのスタイリングが楽しめる。
また、シンプルでありながら洗練されたシルエットが叶う各種「ニット」も用意。編地やデザインにこだわっており、レッド、フォレストグリーン、チョコレートブラウンといった秋冬らしいカラーがそろう。
