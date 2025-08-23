¡ÚÈÓÄÍ¥ª¡¼¥È¡¦£Ç£É¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É£Ò¡Û¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼À¾»³µ®¹À¡õ¿¹¹â°ì¿¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÅÐ¾ì
¡¡¿Íµ¤¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎÀ¾»³µ®¹À¡Ê£³£¸¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢£Çµ¡ÖÂè£¶£¸²ó¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ì¡¼¥¹¡×³«ºÅÃæ¤ÎÈÓÄÍ¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¾ì¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾»³¤Ï¼«¿È¤¬Î¨¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Ý¥ó¥³¥Ä²ñ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¿¹¹â°ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö£Ó£ÇÍ¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¡¢£··îÆÁ»³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¤Î£Ó£Ç½é£Ö¤ò½ËÊ¡¤µ¤ì¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Ä¹Ç¯¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤ÎÃÎ¼±¤âËÉÙ¤Ç¡Ö¥Ï¥ó¥ÇÀï¤¬¤¢¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¡£±«¤ÈÀ²¤Ç¥ì¡¼¥¹¤¬Á´Á³°ã¤¦¤·¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò²òÀâ¡£¤Þ¤¿¡ÖÆÈ¿È¤Îº¢¤Ë¡Ê¹ÓÈø¡ËÁï¤µ¤ó¤È£²¡¢£³Ç¯¤¯¤é¤¤½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÇÍµÈ¡ÊÃ¤Ìé¡Ë¤µ¤ó¤È¤«¼Ä¸¶¡ÊËÓ¡Ë¤µ¤ó¤È¤«¤È¤âÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¸òÎ®¤¬¿¼¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¿¹¹â¤Ï¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹´ÑÀïÎò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»Í¹ñ¤Ë¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¾ì¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£À¾»³¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ä¡×¤ÈàÊÙ¶¯Ãæá¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡£
¡¡£²¿Í¤Ï¼¡Àá¤Ë¼ã¾¾£Ó£Ç¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¡£Âà¾ì»þ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤Ê·ãÎå¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£