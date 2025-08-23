ハニーズの2280円「スヌーピートート」が優秀すぎる！ファスナー付き×大容量×両面デザインで即買い必至
プチプラで人気のファッションブランド「Honeys(ハニーズ)」から、実用性とかわいさを兼ね備えたPEANUTS(ピーナッツ)のトートバッグが登場。2280円という手に取りやすい価格ながら、デイリーユースに欠かせない機能が詰まっていて、さらにカラーごとに異なるデザインストーリーも魅力。早速その詳細をチェックしていこう。
【画像】ハニーズのスヌーピートート、ディテールや他のカラーもチェック！
■しっかり素材×ファスナー付きの大容量トート
「スヌーピー／トート」(2280円)でまず注目したいのは、綿100パーセントのキャンバス素材を使用したしっかりとした作り。薄手のエコバッグとは違い、型崩れしにくく、きちんと感を保ってくれる。そして、最近のトートバッグはオープンタイプが多い中、ファスナー開閉式というのもうれしいポイント。満員電車での通勤や、人混みでのお買い物でも、中身が見えたり落ちたりする心配がないから、ストレスフリーで使える。
サイズはタテ37×ヨコ40×マチ10センチと、見た目以上にたっぷり収納できる大容量設計。A4サイズの書類やノートパソコンも楽々入るから、お仕事バッグとしても活躍してくれそう。
■選べる4色！それぞれ異なるデザインストーリー
また、4つのカラーバリエーションそれぞれに、異なるデザインとメッセージが込められているのも魅力。それぞれに個性があるから、自分の好みやライフスタイルに合わせて選ぶ楽しさがある。
「キナリMix」は、スヌーピーファンの心をくすぐる、ドッグハウスに集合したきょうだいたちのイラスト。レトロなフォント使いや「PEANUTS SNOOPY & SIBLINGS EST. 1950」ロゴがヴィンテージ感を演出し、いつものカジュアルコーデに差をつけてくれる。
「スミクロ」は、ヘッドホンで音楽を聴いているスヌーピーが主役。「It's fun to see new places and do new things」という前向きなメッセージが添えられていて、新しい体験や冒険を楽しむ気持ちを後押ししてくれそう。シックなダークカラーだから、オフィスカジュアルにも違和感なくなじむ。
「オフ×クロ」は、「DOGS NEVER KNOW」「WHAT'S GOING ON」(犬たちは何が起こっているか分からない)というユーモラスなメッセージが、円形にレイアウトされたシンプル＆モダンなデザイン。横顔のスヌーピーがワンポイントで入っているのも、さりげなくて大人っぽい。
そして「カーキ」は、サングラスをかけたスヌーピー扮する大学生「JOE COOL」がクールに決めているデザイン。シンプルなロゴと、スタイリッシュなスヌーピーの組み合わせが、大人のこなれ感を演出。トレンドのアースカラーだから、今季のファッションにもすんなり溶け込んでくれる。
実はこのトートバッグ、裏面にもさりげなくデザインが施されているのもポイントだ。購入は全国のハニーズ店舗とオンラインショップにて。オンラインショップではすでにお気に入り登録数が300人を超えているので、気になる人は早めにゲットしよう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
