プチプラで人気のファッションブランド「Honeys(ハニーズ)」から、実用性とかわいさを兼ね備えたPEANUTS(ピーナッツ)のトートバッグが登場。2280円という手に取りやすい価格ながら、デイリーユースに欠かせない機能が詰まっていて、さらにカラーごとに異なるデザインストーリーも魅力。早速その詳細をチェックしていこう。

ハニーズから実用性抜群のスヌーピートートが登場


■しっかり素材×ファスナー付きの大容量トート

「スヌーピー／トート」(2280円)でまず注目したいのは、綿100パーセントのキャンバス素材を使用したしっかりとした作り。薄手のエコバッグとは違い、型崩れしにくく、きちんと感を保ってくれる。そして、最近のトートバッグはオープンタイプが多い中、ファスナー開閉式というのもうれしいポイント。満員電車での通勤や、人混みでのお買い物でも、中身が見えたり落ちたりする心配がないから、ストレスフリーで使える。

サイズはタテ37×ヨコ40×マチ10センチと、見た目以上にたっぷり収納できる大容量設計。A4サイズの書類やノートパソコンも楽々入るから、お仕事バッグとしても活躍してくれそう。

■選べる4色！それぞれ異なるデザインストーリー

また、4つのカラーバリエーションそれぞれに、異なるデザインとメッセージが込められているのも魅力。それぞれに個性があるから、自分の好みやライフスタイルに合わせて選ぶ楽しさがある。

選べる4色展開。自分らしいカラー＆デザインを見つけて


「キナリMix」は、スヌーピーファンの心をくすぐる、ドッグハウスに集合したきょうだいたちのイラスト。レトロなフォント使いや「PEANUTS SNOOPY & SIBLINGS EST. 1950」ロゴがヴィンテージ感を演出し、いつものカジュアルコーデに差をつけてくれる。

「スヌーピー／トート(キナリMix)」(2280円)


小物の整理に便利な内側ポケット付き


裏面はスヌーピーのきょうだいたちが一列に並んだキュートなデザイン


しっかりめのキャンバス素材で貴重品も安心のファスナー付き


「スミクロ」は、ヘッドホンで音楽を聴いているスヌーピーが主役。「It's fun to see new places and do new things」という前向きなメッセージが添えられていて、新しい体験や冒険を楽しむ気持ちを後押ししてくれそう。シックなダークカラーだから、オフィスカジュアルにも違和感なくなじむ。

「スヌーピー／トート(スミクロ)」(2280円)


表面と連動したストーリー性のあるデザイン


スミクロはオフィスカジュアルにもぴったりな、落ち着いた雰囲気が魅力


「オフ×クロ」は、「DOGS NEVER KNOW」「WHAT'S GOING ON」(犬たちは何が起こっているか分からない)というユーモラスなメッセージが、円形にレイアウトされたシンプル＆モダンなデザイン。横顔のスヌーピーがワンポイントで入っているのも、さりげなくて大人っぽい。

「スヌーピー／トート(オフ×クロ)」(2280円)


気分次第で表面と裏面を使い分けられるのも便利！


そして「カーキ」は、サングラスをかけたスヌーピー扮する大学生「JOE COOL」がクールに決めているデザイン。シンプルなロゴと、スタイリッシュなスヌーピーの組み合わせが、大人のこなれ感を演出。トレンドのアースカラーだから、今季のファッションにもすんなり溶け込んでくれる。

「スヌーピー／トート(カーキ)」(2280円)


「STAY COOL」のメッセージ入り


実はこのトートバッグ、裏面にもさりげなくデザインが施されているのもポイントだ。購入は全国のハニーズ店舗とオンラインショップにて。オンラインショップではすでにお気に入り登録数が300人を超えているので、気になる人は早めにゲットしよう。

