社会人野球のナンバーワンを決める都市対抗野球大会が今月２８日、東京ドームで開幕します。３年連続で出場するＳＵＢＡＲＵ硬式野球部の壮行会が２２日夜、太田市内で開かれ、「本大会で必死に戦う姿を見せたい」などと活躍を誓いました。

３年連続３０回目の都市対抗野球出場となるＳＵＢＡＲＵ硬式野球部。７月の北関東大会で７年ぶりに第１代表を掴み、今年は悲願の優勝を狙います。壮行会は、太田市や太田商工会議所などの主催で開かれ、会場には、関係者約１３０人が集まりました。

東京ドームの初戦で始球式の大役を務める太田市の穂積市長は「粘り強くプレーする選手たちの姿は太田市民の誇り。優勝の証である黒獅子旗を太田に持って返ってきてほしい」とエールを送りました。これを受け、ＳＵＢＡＲＵ運動部の高林由美子部長は「スポーツの力を通じて太田を明るくしたい。地域の人たちの声援を力に１１年ぶりの決勝進出と、悲願の優勝を勝ち取りたい」と抱負を述べました。そして、チームを代表して手塚周キャプテンが決意表明しました。

都市対抗野球大会は、今月２８日に東京ドームで開幕。ＳＵＢＡＲＵは今月３１日の初戦で強豪・東京ガスと対戦します。

群馬テレビでは、３１日の午後１時４５分からＳＵＢＡＲＵの初戦を生中継でお送りする予定です。