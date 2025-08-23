°¼¹á¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWonder!¡ÙÁ´¶Ê»îÄ°¥È¥ì¥¤¥é¡¼¡ÜCD¥·¥ç¥Ã¥×ÆÃÅµ³¨ÊÁ¸ø³«
°¼¹á¤¬¡¢9·î3Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëÌó2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWonder!¡Ù¤ÎÁ´¶Ê»îÄ°¥È¥ì¥¤¥é¡¼±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥ê¥¨¡¼¥ëPet ¥¥ß¤ª¤â¤¤¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥½¥ó¥°¡Ö¤º¤Ã¤È¥¥ß¤È¡×¤ä¡¢Netflix¤Ç¤âÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤¿·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¤Î¤Ð¤é¡Ù¼çÂê²Î¡ÖVersailles - ¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ - ¡×¤«¤é¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ½Âê¶Ê¡ÖWonder!¡×¤Ê¤É¿·¶Ê¤òÂ¿¿ô´Þ¤àÁ´11¶Ê¼ýÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¹¡¢R&B¡¢¥¸¥ã¥º¡¢¥Ð¥é¡¼¥É¡¢¥´¥¹¥Ú¥ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Ê³Ú¶Ê¤¿¤Á¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀºîÉÊ¤À¤È¤¤¤¦¡£°¼¹á¤Ï¡Ö¤â¤¦¤¹¤°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é20Ç¯¡£ÀáÌÜ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤Î¡ØWonder!¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎWonder¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¢¤Ê¤¿¤ÎËèÆü¤Ë¾®¤µ¤Ê¸÷¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤·¤ÆÆÏ¤¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
CD¤Î¤ß¤Î¾¦ÉÊ¤È¡¢DVDÉÕ¤»ÅÍÍ¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤¿ÆÃ¼ì¥±¡¼¥¹»ÅÍÍ¤ÇBlu-ray¤È¥é¥¤¥ÖCD¤¬ÉÕ¤¯½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î3·ÁÂÖ¤Ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢DVD¤ÈBlu-ray¤Ë¤Ï¡¢2023Ç¯9·î16Æü¤ËÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ãFuntale Tour 2023¡ä¤ÎÌÏÍÍ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢°¼¹á¥½¥í¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡ÖVictim of love¡×¡ÖBeautiful World¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤òºÌ¤ëÌ¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò´Þ¤ó¤ÀÁ´19¶Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤ËÉÕÂ°¤µ¤ì¤ëLIVE CD¤Ë¤ÏÆ±¸ø±é¤«¤éÁ´15¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
CD¥·¥ç¥Ã¥×Í½ÌóÀèÃåÆÃÅµ³¨ÊÁ¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢°¼¹á¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö°¼¹áShop¡×¤Ç¤Ï¡¢°¼¹áver.¤ÎCD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤Ç¤¤ë¡ÖËÜ¿ÍÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¡Ê¥×¥ê¥ó¥È¡ËÆþ¤ê¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÏCDÅ¹ÃåÆü¤È¤Ê¤ë9·î2Æü¤Ë·èÄê¤·¡¢ÇÛ¿®Í½Ìó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Apple Music Pre-add / Spotify Pre-save¡¢iTunes Pre-order¤ÇÃêÁª¤Ç¡ÖËÜ¿ÍÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡×¡¢¤Þ¤¿±þÊç¼ÔÁ´°÷¤Ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂÔ¤Á¼õ¤±²èÁü¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢iTunes Pre-orde¤Ç¤Ï¡¢Í½Ìó´ü´Ö¤Î¤ßÄÌ¾ï¥¢¥ë¥Ð¥à¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É²Á³Ê¤è¤ê¥×¥é¥¤¥¹¥ª¥Õ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Ê¤ª¡¢9·î12Æü¤ÎÀéÍÕ¡¦¾¾¸Í»Ô¿¹¤Î¥Û¡¼¥ë¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÁ´¹ñ25¥«½ê¤ò½ä¤ë¡ã°¼¹á Wonder! Tour 2025¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¸½ºß¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤ä»Ä¤ê¶Ï¤«¤Ê¸ø±é¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
◾️¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWonder!¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë
Í½Ìó¹ØÆþ¥ê¥ó¥¯¡§https://ayaka.lnk.to/Wonder_CD_0903
¥ì¡¼¥Ù¥ë¡§A stAtion
¢¡Apple Music Pre-add / Spotify Pre-save¡§https://ayaka.lnk.to/Wonder_pre
¢¨ÇÛ¿®Í½Ìó±þÊç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ÜºÙ¡§https://room-ayaka.jp/news/detail.php?id=1127220
¡Î¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¡Ï
¡¦ÃêÁª3Ì¾ÍÍ¡§ËÜ¿ÍÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¡¦±þÊç¼ÔÁ´°÷¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂÔ¤Á¼õ¤±²èÁüA
¢¡iTunes Pre-order¡§https://itunes.apple.com/jp/album/1829434199?app=itunes&ls=1
¢¨¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÍ½Ìó±þÊç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ÜºÙ¡§https://room-ayaka.jp/news/detail.php?id=1127219
¡Î¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¡Ï
¡¦ÃêÁª5Ì¾ÍÍ¡§ËÜ¿ÍÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¡¦±þÊç¼ÔÁ´°÷¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂÔ¤Á¼õ¤±²èÁüB
¡¦Í½Ìó¼ÔÁ´°÷¡§ÄÌ¾ï¥¢¥ë¥Ð¥à¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É²Á³Ê¤è¤ê¥×¥é¥¤¥¹¥ª¥Õ¤Ç¹ØÆþ
¡ûCD+Blu-ray+LIVE CD¡Ê½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡Ë
»ÅÍÍ¡§ÆÃ¼ì¥±¡¼¥¹
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
ÉÊÈÖ¡§AKCO-90090¡Á1/B¡¡²Á³Ê¡§\9,350¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ûCD+DVD
ÉÊÈÖ¡§AKCO-90092/B¡¡²Á³Ê¡§\6,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ûCD only
ÉÊÈÖ¡§AKCO-90093 ²Á³Ê¡§\3,41¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
DISC-1 [CD] ¢¨3·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
1. Wonder!
2. You¡Çre where I wanna go
3. ¥¢¥½¥Ö¥³¥³¥í
4. Versailles - ¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ -
5. Dreaming
6. ¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Îµ¢¤êÆ»
7. ¤º¤Ã¤È¥¥ß¤È
8. Feelin¡Ç goo-good
9. Me & You
10. ²ÖÂ«¤¸¤ã¤Ê¤¯¥¥ß¤È¤¤¤¿¤¤
11. Versailles - ¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ - Piano version¡¡
DISC-2 [Blu-ray / DVD]
¡ÖFuntale Tour 2023¡×LIVE±ÇÁü
1. Ì¤Íè¤Ø
2. ¤Ë¤¸¤¤¤í
3. Joyful Change
4. Only Star
5. Victim of love
6. Why
7. Ì´¸¸²Ö²Ð
8. ¸¸ÁÛ¶Ê
9. »°Æü·î
10. Woman
11. ÆÍ¤ÇË¤ëËÜÇ½
12. Beautiful World
13. ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ÎÎØ
14. AoRaKi
15. ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¤³¦¤¬
16. Have fun !!
17. To The Moon
18. Home
19. ¤ß¤ó¤Ê¶õ¤Î²¼
DISC-3 [LIVE CD] ¢¨½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß¼ýÏ¿
¡ÖFuntale Tour 2023¡×LIVE²»¸»
1. Ì¤Íè¤Ø
2. ¤Ë¤¸¤¤¤í
3. Joyful Change
4. Only Star
5. Victim of love
6. Ì´¸¸²Ö²Ð
7. »°Æü·î
8. Woman
9. ÆÍ¤ÇË¤ëËÜÇ½
10. Beautiful World
11. ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ÎÎØ
12. AoRaKi
13. ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¤³¦¤¬
14. To The Moon
15. Home
¢¡CD¥·¥ç¥Ã¥×Í½ÌóÀèÃå¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö°¼¹áShop¡×¡§ËÜ¿ÍÄ¾É®¥µ¥¤¥ó(¥×¥ê¥ó¥È)Æþ¤ê¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡¦TOWER RECORDS¡§¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë (A5¥µ¥¤¥º)
¡¦HMV¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¡¦Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥± (·ÁÂÖÊÌ³¨ÊÁ)
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥é¡¼
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥é¥ó¥Á¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°
¡¦¤½¤ÎÂ¾CD¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¢¨³ÆÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¡¦EC¥µ¥¤¥È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´³ÎÇ§¤Î¾å¤´Í½Ìó²¼¤µ¤¤¡£
◾️¡ã°¼¹á Wonder! Tour 2025¡ä
2025Ç¯
9/12¡Ê¶â¡ËÀéÍÕ¡¦¾¾¸Í ¿¹¤Î¥Û¡¼¥ë21 Âç¥Û¡¼¥ë
³«¾ì/³«±é 17:30/18:30
9/14¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë
³«¾ì/³«±é 17:00/18:00
9/15¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë·²ÇÏ¡¦¹âºê·Ý½Ñ·à¾ì Âç·à¾ì
³«¾ì/³«±é 16:00/17:00
9/21¡ÊÆü¡Ë·§ËÜ¡¦·§ËÜ¾ë¥Û¡¼¥ë ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
³«¾ì/³«±é 16:00/17:00
9/23¡Ê²Ð¡¦½Ë¡ËµÜºê¡¦ÅÔ¾ë»ÔÁí¹çÊ¸²½¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë¡¡¢¨SOLD OUT
³«¾ì/³«±é 16:00/17:00
9/28¡ÊÆü¡ËµþÅÔ¡¦¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ
³«¾ì/³«±é 16:00/17:00
10/4¡ÊÅÚ¡ËÀÅ²¬¡¦ÉÙ»Î»ÔÊ¸²½²ñ´Û¥í¥¼¥·¥¢¥¿¡¼ Âç¥Û¡¼¥ë
³«¾ì/³«±é 16:00/17:00
10/5¡ÊÆü¡Ë´ôÉì¡¦ÅÚ´ô»ÔÊ¸²½¥×¥é¥¶ ¥µ¥ó¥Û¡¼¥ë
³«¾ì/³«±é 16:00/17:00
10/11¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ»¡¦¥³¡¼¥Á¥ã¥ó¥Õ¥©¡¼¶üÏ©Ê¸²½¥Û¡¼¥ë(¶üÏ©»ÔÌ±Ê¸²½²ñ´Û)¡¡Âç¥Û¡¼¥ë
³«¾ì/³«±é 16:00/17:00
10/12¡ÊÆü¡ËËÌ³¤Æ»¡¦ÂÓ¹»ÔÌ±Ê¸²½¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë
³«¾ì/³«±é 16:00/17:00
10/19¡ÊÆü¡ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸Í¹ñºÝ²ñ´Û¤³¤¯¤µ¤¤¥Û¡¼¥ë
³«¾ì/³«±é 16:00/17:00
10/25¡ÊÅÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦ÁêÌÏ½÷»ÒÂç³Ø¥°¥ê¡¼¥ó¥Û¡¼¥ë
³«¾ì/³«±é 16:00/17:00
10/26¡ÊÆü¡Ëºë¶Ì¡¦ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Û¡¼¥ë
³«¾ì/³«±é 16:00/17:00
11/1¡ÊÅÚ¡ËÀÅ²¬¡¦¥¢¥¯¥È¥·¥Æ¥£ÉÍ¾¾ Âç¥Û¡¼¥ë
³«¾ì/³«±é 16:00/17:00
11/3(·î¡¦½Ë) ¿·³ã¡¦Ä¹²¬»ÔÎ©·à¾ì
³«¾ì/³«±é 16:00/17:00
11/8¡ÊÅÚ¡Ë¹Åç¡¦¹ÅçÊ¸²½³Ø±àHBG¥Û¡¼¥ë
³«¾ì/³«±é 16:00/17:00
11/9¡ÊÆü¡Ë²¬»³¡¦ÁÒÉß»ÔÌ±²ñ´Û
³«¾ì/³«±é 16:00/17:00
11/15¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA
³«¾ì/³«±é 16:00/17:00
11/16¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
³«¾ì/³«±é 17:00/18:00
11/23¡ÊÆü¡Ë»³·Á¡¦¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤Ê¤ó¤è¤¦¥Û¡¼¥ë(ÆîÍÛ»ÔÊ¸²½²ñ´Û)
³«¾ì/³«±é 16:00/17:00
11/24¡Ê·î¡¦½Ë¡ËµÜ¾ë¡¦ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë
³«¾ì/³«±é 16:00/17:00
11/29¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹ ¥Û¥Æ¥ë&¥Û¡¼¥ë
³«¾ì/³«±é 16:00/17:00
11/30¡ÊÆü¡Ë»³¸ý¡¦KDDI°Ý¿·¥Û¡¼¥ë
³«¾ì/³«±é 16:00/17:00
12/6¡ÊÅÚ¡ËÊ¼¸Ë¡¦¤¿¤Ä¤Î»ÔÁí¹çÊ¸²½²ñ´Û ÀÖ¤È¤ó¤ÜÊ¸²½¥Û¡¼¥ë
³«¾ì/³«±é 16:00/17:00
12/7¡ÊÆü¡Ë¼¢²ì¡¦¤Ò¤³¤Í»ÔÊ¸²½¥×¥é¥¶ ¥°¥é¥ó¥É¥Û¡¼¥ë
³«¾ì/³«±é 16:00/17:00
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â Á´ÀÊ»ØÄê¡§9,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸Æþ¾ìÉÔ²Ä
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä¥ê¥ó¥¯¡§https://lit.link/sogoticket
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡°¼¹á ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡°¼¹á ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡°¼¹á ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡°¼¹á ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡°¼¹á ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok