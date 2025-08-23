なでしこDF北川ひかるが上半身まで氷風呂に…飛び出した直後の様子に反響
エバートンウィメンの日本女子代表(なでしこジャパン)DF北川ひかるがコールドセラピー(寒冷療法)に臨む姿が反響を呼んでいる。
新シーズンに向け、デンマークでトレーニングを行っているエバートン。22日にクラブ公式インスタグラム(@evertonwomen)を更新し、「寒いのかい、ひかる?」と動画をアップした。
映像では北川が氷風呂に上半身まで浸かり、事前にレクチャーを受けていた深い呼吸法を実践。スタッフの合図とともに苦悶の表情を浮かべて飛び出した後、決められた独特なエクササイズを始めたが、よほど体にこたえていたのだろうか。日陰から少しでも暖かい日向に走り、チームメイトたちから笑いが起こった。
クラブは公式X(旧ツイッター/@EvertonWomen)でも同様のシーンを掲載。一連の投稿に「とても可愛い」「すごく魅力的」「太極拳?」「かなり面白い」「ほんと好き」などの声が届いた。
Cold, Hikaru? pic.twitter.com/WqoLzW3oeF— Everton Women (@EvertonWomen) August 21, 2025
