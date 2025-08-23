横浜FMvs町田 スタメン発表
[8.23 J1第27節](日産ス)
※19:30開始
主審:御厨貴文
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 19 朴一圭
DF 13 ジェイソン・キニョーネス
DF 16 加藤蓮
DF 27 松原健
DF 44 トーマス・デン
MF 6 渡辺皓太
MF 8 喜田拓也
MF 14 植中朝日
MF 23 宮市亮
MF 37 ジョルディ・クルークス
FW 48 谷村海那
控え
GK 21 飯倉大樹
MF 18 オナイウ情滋
MF 20 天野純
MF 25 鈴木冬一
MF 28 山根陸
MF 41 松村晃助
MF 45 ジャン・クルード
MF 47 山村和也
FW 26 ディーン・デイビッド
監督
大島秀夫
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 4 菊池流帆
DF 50 岡村大八
MF 6 望月ヘンリー海輝
MF 7 相馬勇紀
MF 16 前寛之
MF 20 西村拓真
MF 26 林幸多郎
MF 31 ネタ・ラヴィ
FW 15 ミッチェル・デューク
控え
GK 13 守田達弥
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 19 中山雄太
MF 8 仙頭啓矢
MF 11 増山朝陽
MF 18 下田北斗
FW 10 ナ・サンホ
FW 22 沼田駿也
FW 90 オ・セフン
監督
黒田剛
※19:30開始
主審:御厨貴文
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 19 朴一圭
DF 13 ジェイソン・キニョーネス
DF 16 加藤蓮
DF 27 松原健
DF 44 トーマス・デン
MF 6 渡辺皓太
MF 8 喜田拓也
MF 14 植中朝日
MF 23 宮市亮
MF 37 ジョルディ・クルークス
FW 48 谷村海那
控え
GK 21 飯倉大樹
MF 18 オナイウ情滋
MF 20 天野純
MF 28 山根陸
MF 41 松村晃助
MF 45 ジャン・クルード
MF 47 山村和也
FW 26 ディーン・デイビッド
監督
大島秀夫
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 4 菊池流帆
DF 50 岡村大八
MF 6 望月ヘンリー海輝
MF 7 相馬勇紀
MF 16 前寛之
MF 20 西村拓真
MF 26 林幸多郎
MF 31 ネタ・ラヴィ
FW 15 ミッチェル・デューク
控え
GK 13 守田達弥
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 19 中山雄太
MF 8 仙頭啓矢
MF 11 増山朝陽
MF 18 下田北斗
FW 10 ナ・サンホ
FW 22 沼田駿也
FW 90 オ・セフン
監督
黒田剛