秋田vs今治 スタメン発表
[8.23 J2第27節](ソユスタ)
※18:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 5 長井一真
DF 13 才藤龍治
DF 16 村松航太
DF 30 飯泉涼矢
MF 6 諸岡裕人
MF 20 吉岡雅和
MF 25 藤山智史
MF 29 佐藤大樹
FW 11 梶谷政仁
FW 34 鈴木翔大
控え
GK 17 ルカ・ラドティッチ
DF 19 尾崎優成
DF 32 長谷川巧
MF 14 大石竜平
MF 31 石田凌太郎
MF 66 土井紅貴
FW 9 中村亮太
FW 40 佐川洸介
FW 90 梅木翼
監督
吉田謙
[FC今治]
先発
GK 1 立川小太郎
DF 4 市原亮太
DF 5 ダニーロ
DF 16 大森理生
MF 6 梶浦勇輝
MF 14 弓場堅真
MF 18 新井光
MF 36 横山夢樹
MF 37 梅木怜
MF 41 安井拓也
FW 10 マルクス・ヴィニシウス
控え
GK 71 高木和徹
DF 3 福森直也
DF 15 阿部稜汰
DF 24 竹内悠力
MF 28 パトリッキ・ヴェロン
MF 33 笹修大
MF 50 三門雄大
FW 11 ウェズレイ・タンキ
FW 13 藤岡浩介
監督
倉石圭二
※18:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 5 長井一真
DF 13 才藤龍治
DF 16 村松航太
DF 30 飯泉涼矢
MF 6 諸岡裕人
MF 20 吉岡雅和
MF 25 藤山智史
MF 29 佐藤大樹
FW 11 梶谷政仁
FW 34 鈴木翔大
控え
GK 17 ルカ・ラドティッチ
DF 19 尾崎優成
DF 32 長谷川巧
MF 14 大石竜平
MF 66 土井紅貴
FW 9 中村亮太
FW 40 佐川洸介
FW 90 梅木翼
監督
吉田謙
[FC今治]
先発
GK 1 立川小太郎
DF 4 市原亮太
DF 5 ダニーロ
DF 16 大森理生
MF 6 梶浦勇輝
MF 14 弓場堅真
MF 18 新井光
MF 36 横山夢樹
MF 37 梅木怜
MF 41 安井拓也
FW 10 マルクス・ヴィニシウス
控え
GK 71 高木和徹
DF 3 福森直也
DF 15 阿部稜汰
DF 24 竹内悠力
MF 28 パトリッキ・ヴェロン
MF 33 笹修大
MF 50 三門雄大
FW 11 ウェズレイ・タンキ
FW 13 藤岡浩介
監督
倉石圭二