[8.23 J3Âè24Àá](¥×¥é¥¹¥¿)

¢¨18:30³«»Ï

¼ç¿³:À¶¿å½¤Ê¿

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í]

ÀèÈ¯

GK 13 ÂçÀ¾¾¡ù¦

DF 11 Àã¹¾Íª¿Í

DF 20 Ì¬ÅÄ¹­Âç

DF 22 Çò°æÃ£Ìé

MF 5 °ðÀÑÂç²ð

MF 7 º´Æ£ÊË

MF 8 ²»ÀôæÆâÃ

MF 16 Å­ÌÚ¿ðÀ¸

MF 80 ±ÊÅÄ°ì¿¿

FW 9 ß·¾åÎµÆó

FW 99 ÃæÌîÀ¿Ìé

¹µ¤¨

GK 25 Ã«¸ýÍµ²ð

DF 29 Ìø²¼Âç¼ù

MF 24 ·ªß·Î¦

MF 27 Ô¢Ê¬¾­

MF 45 ¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥¨¥ó¥ê¥±

MF 47 ÏÆºäÖÅÊ¿

FW 14 ËåÈøÄ¾ºÈ

FW 17 º´¡¹ÌÚ²÷

FW 30 °æÇÈÍ¦ÂÀ

´ÆÆÄ

ÀÐºê¿®¹°

[FCÂçºå]

ÀèÈ¯

GK 1 »³ËÜÆ©°á

DF 3 Àî¾åÎµ

DF 5 ¿å¸ýÍ¯ÅÍ

DF 6 ´ÜÌî½ÓÍ´

DF 37 ÄéÁÕ°ìÏº

MF 8 Ë§²ìÆüÍÛ

MF 11 Íøº¬ÎÜ°Î

MF 33 ã»Áêâ«

MF 41 ÌîÀ¥Î¶À¤

FW 9 ÅçÅÄÂó³¤

FW 19 ÁýÅÄÈ»»Ê

¹µ¤¨

GK 31 ¿û¸¶ÂçÆ»

DF 4 »³²¼ÎÊ»þ

DF 34 ºäËÜæÆ

MF 7 ÌÚ¾¢µ®Âç

MF 24 º´Æ£ÎÊ

FW 25 Éð°æÀ®¹ë

FW 27 ß·ºêÎ¿Âç

FW 39 Ë¾·îÁÛ¶õ

FW 51 À¾Â¼¿¿µ§

´ÆÆÄ

ÂçÖÖÄ¾¿Í