◎夏の甲子園で沖縄尚学が優勝。沖縄出身のDeNA・平良は指笛の話題になると「もちろんできますよ。小学校のときにお風呂で練習するんです。2本指も、（指を）丸めるのも両方できます。当たり前じゃないですかっ！」。トークが進むにつれヒートアップしました。

◎西武・与座は母校の沖縄尚学が夏の甲子園を制覇して大喜び。チームメートの隅田は「自分が優勝したかのように言っていました。何もしていないのに…」。まあ、そう言わず。

◎オリックス・ペルドモは取材しようとした記者に「ドミニカン・ビーチの話かい？」。それはそれで興味があります。

◎巨人・田中瑛は試合前練習でキャッチャーフライの捕球に挑戦したが落球の連続。ノッカーを務めた甲斐は「もうダメだ。終了です」。最後は強制終了となりました。

◎DeNA・福本誠打撃投手は夏バテについて聞かれると「夏だけではなく、ずっとバテバテです。その状態で安定して生活するのが大切です」。なるほど…。

◎24日の巨人戦に先発するDeNAドラフト1位・竹田。16日中日戦プロ初勝利のお祝いで先輩方から何をもらったか聞かれると「“シーーッ”でお願いします」と人差し指を口に持っていくポーズでかわしていました。