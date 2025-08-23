奈良vs高知 スタメン発表
[8.23 J3第24節](ロートF)
※18:00開始
主審:上田隆生
<出場メンバー>
[奈良クラブ]
先発
GK 15 岡田慎司
DF 2 田頭亮太
DF 3 澤田雄大
DF 5 鈴木大誠
DF 32 ユ・イェチャン
MF 7 田村亮介
MF 8 堀内颯人
MF 14 中島賢星
MF 23 岡田優希
MF 25 神垣陸
FW 11 百田真登
控え
GK 51 関沼海亜
DF 13 都並優太
DF 16 奥田雄大
DF 33 佐藤大翔
MF 10 山本宗太朗
MF 17 田村翔太
MF 20 國武勇斗
MF 41 森田凜
MF 70 川谷凪
監督
小田切道治
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 1 黒川雷平
DF 5 田辺陽太
DF 25 今井那生
DF 38 鈴木俊也
MF 8 高野裕維
MF 10 佐々木敦河
MF 16 上月翔聖
MF 19 水野颯太
MF 88 工藤真人
FW 18 東家聡樹
FW 29 内田優晟
控え
GK 21 大杉啓
DF 3 中田永一
DF 37 深川大輔
MF 24 岡澤韻生
MF 26 須藤直輝
MF 66 三好麟大
FW 9 新谷聖基
FW 20 杉山伶央
FW 39 ジョップ・セリンサリウ
監督
秋田豊
※18:00開始
主審:上田隆生
<出場メンバー>
[奈良クラブ]
先発
GK 15 岡田慎司
DF 2 田頭亮太
DF 3 澤田雄大
DF 5 鈴木大誠
DF 32 ユ・イェチャン
MF 7 田村亮介
MF 8 堀内颯人
MF 14 中島賢星
MF 23 岡田優希
MF 25 神垣陸
FW 11 百田真登
控え
GK 51 関沼海亜
DF 13 都並優太
DF 16 奥田雄大
DF 33 佐藤大翔
MF 10 山本宗太朗
MF 20 國武勇斗
MF 41 森田凜
MF 70 川谷凪
監督
小田切道治
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 1 黒川雷平
DF 5 田辺陽太
DF 25 今井那生
DF 38 鈴木俊也
MF 8 高野裕維
MF 10 佐々木敦河
MF 16 上月翔聖
MF 19 水野颯太
MF 88 工藤真人
FW 18 東家聡樹
FW 29 内田優晟
控え
GK 21 大杉啓
DF 3 中田永一
DF 37 深川大輔
MF 24 岡澤韻生
MF 26 須藤直輝
MF 66 三好麟大
FW 9 新谷聖基
FW 20 杉山伶央
FW 39 ジョップ・セリンサリウ
監督
秋田豊