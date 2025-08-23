Snow Manのメンバー・ラウールが自身のInstagramを更新し、現在ラスベガスにて公演中のバックストリート・ボーイズとの記念ショットを公開した。

写真＆動画：ラウールがラスベガスへ

■軽快なジョークとともに思い出ショットを公開したラウール

ラウールは「I got a plane in Vegas lol.[訳：ラスベガスで飛行機を手に入れた（笑）]」と小粋なジョークを添えて、全5点のラスベガスでの写真を公開。

1点目は飛行機に乗り込む直前をとらえたもの、2～3点目はラスベガスで開催中の『THE BACKSTREET BOYS AT SPHERE』を訪れた際のもので、4点目では会場内で控えめにピースをするラウールの姿を見ることができる。

そして、5点目はバックストリート・ボーイズの面々との和やかな記念ショットで締めくくっている。

■ラウールが楽しんだのは最新鋭の会場“Sphere（スフィア）”での公演

7月11日よりラスベガスのザ・スフィアでレジデンシー公演『THE BACKSTREET BOYS AT SPHERE』を開催中のバックストリート・ボーイズ。

ラウールが訪れたのは本公演であり、いち観客として楽しむとともに、同じ表現者として大いに刺激を受けたに違いない。