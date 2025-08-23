¡ÚMLB¡ÛÌÀÆü¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡¢Áê¼êÀèÈ¯¤È¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï¡©¡¡¶ì¼ê¤Î¡ÈÊÑÂ§º¸ÏÓ¡É¹¶Î¬¤Î45¹æ¥¢ー¥Á¤Ç¼ó°Ì´ÙÍîÁË»ß¤Ê¤ë¤«¡Ú8·î24Æü¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¡Û
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥Ú¥È¥³¥Ñー¥¯¤Ç¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¡£Áê¼êÀèÈ¯¤Ï¡¢¥á¥¸¥ãー8Ç¯ÌÜ¤Î¥Í¥¹¥¿ー¡¦¥³¥ë¥Æ¥¹Åê¼ê¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢MLB¸ø¼°¤Î¥Çー¥¿¥µ¥¤¥È¡ØBaseball Savant¡Ù¤è¤ê¡¢²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ê¤É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¢£ÄÌ»»12ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤È¤ä¤ä¶ìÀï
Áê¼êÀèÈ¯¤Ï¡¢30ºÐ¤Îº¸ÏÓ¥³¥ë¥Æ¥¹¡£ºòµ¨¤Ï¥ä¥ó¥ー¥¹¤ÇÀèÈ¯¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤â¡¢¥·ー¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¸Î¾ã¤ÇÎ¥Ã¦¡£¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºÂè1Àï¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤È¤·¤ÆÀïÎóÉüµ¢¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥êー¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥Ö¥ë¥ïー¥º¤Ç³«Ëë¤ò·Þ¤¨¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤Î7·î¤Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ø°ÜÀÒ¡£·×5ÀèÈ¯¤Ç1¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨5.87¤È¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£µ¨¤Îµå¼ï³ä¹ç¤Ï¥Õ¥©ー¥·ー¥à38.2¡ó¡¢¥«¥Ã¥È¥Üー¥ë34.9¡ó¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×14.7¡ó¡¢¥¹¥¤ー¥Ñー11.1¡ó¡¢¥·¥ó¥«ー¤â4µåÅê¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£µåÂ®¤ÏÊ¿¶Ñ°Ê²¼¤ÇÀ©µåÎÏ¤¬À¸Ì¿Àþ¡£»ÍµåÎ¨¤Ë°²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
ÂçÃ«¤Ï¥³¥ë¥Æ¥¹¤È¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤ÇÄÌ»»12ÂÇÀÊÂÐÀï¤·¡¢12ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¡£ºòµ¨¤Î¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢2ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤È²÷²»¤Ê¤·¡£ÊÑÂ§Åª¤Ê¥Õ¥©ー¥à¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ëÊÑ²½µå¤ÇÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¥Áー¥àÆ±Î¨¤ÇÊÂ¤ó¤À¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤ÎÂè2¥é¥¦¥ó¥É¡¢¶ì¼êº¸ÏÓ¹¶Î¬¤Î3»î¹ç¤Ö¤ê45¹æ¥¢ー¥Á¤Ç¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤á¤ë¤«¡£
¢£»î¹ç¾ðÊó
¥É¥¸¥ãー¥¹vs.¥Ñ¥É¥ì¥¹
»î¹ç³«»Ï¡§ÆüËÜ»þ´Ö8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë9»þ40Ê¬
Ãæ·Ñ¾ðÊó¡§NHKBS1¡¢MLB.tv¡¢SPOTVNOW¡¢J Sports2