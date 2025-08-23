³ÑÅÄÍµµ£¤¬Ï³¤é¤·¤¿¡ÈÉÔÊ¿È¯¸À¡É¤ò¸µF1²¦¼Ô¤¬°ìÅáÎ¾ÃÇ¡Öº£¤Î¥Ä¥Î¥À¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÉÔ½½Ê¬¡£¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¡×
³ÑÅÄ¤Î¸½¾õ¤Ë°ÛÏÀ¤òÈô¤Ð¤·¤¿¥Ó¥ë¥Ì¡¼¥Ö»á(C)Getty Images
¡¡F1¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤¬È¯¤·¤¿¡È¤¢¤ëÈ¯¸À¡É¤Ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤«¤é°ÛÏÀ¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö8·î20Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡ØAS¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢90Ç¯Âå¤Ë¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µF1¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ì¡¼¥Ö»á¤¬³ÑÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£º£Ç¯3·îËö¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¾º³Ê°Ê¹ß¤Ç³ÍÆÀ7¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÉÔ¿¶¤ËÓÃ¤°¸½¶·¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Æ¡ÖÉÔ½½Ê¬¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÉ½¾´Âæ¤Ç¼ò¤ò¥°¥Ó¥°¥Ó¤È°û¤ßÂ³¤±¤ë¡Ä¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¹ÔÆ°¤ò¸«¤ë
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬ÀÚ¤ê¹þ¤ó¤ÀÈ¯Ã¼¤Ï¡¢³ÑÅÄ¤ÎÈ¯¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î»ýÏÀ¤Ë¤¢¤ë¡£¥µ¥Þ¡¼¥Ö¥ì¥¤¥¯ÆÍÆþÁ°ºÇ¸å¤Î¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼GPÁ°¤Ë¡¢¥¨¡¼¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëÆ±Î½¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Õ¥§¥¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿³ÑÅÄ¤Ï¡¢¡ÖÈà¤Ï9Ç¯¤â¤¢¤Î¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤Þ¤ÀÈô¤Ó¾è¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£¤½¤ì¤ËËÍ¤Ï¡Ä¡Ä¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Æ±¤¸¥¯¥ë¥Þ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤É¤¦¤«¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£
¡¡ºÇ¿·¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎÆ³Æþ¤¬Í¥¶ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤È¤Î¥Þ¥·¥ó¤ËÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ëÉÔÊ¿¤ò¡¢ÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿³ÑÅÄ¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÎ¨Ä¾¤ÊÁÛ¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢É´ÀïÏ£Ëá¤Î¥Ó¥ë¥Ì¡¼¥Ö»á¤Ï¡Ö¥Þ¥·¥ó¤¬¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÉÔ¸øÊ¿¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¥Á¡¼¥à¤ËÎÉ¤¤¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤É¤ó¤É¤óÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¶ì¤·¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È³ÑÅÄ¤Î°Õ¸«¤Ë°ÛÏÀ¤ò¾§¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤¦4¡¢5Ç¯¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÉÔ½½Ê¬¤À¡×¤È³ÑÅÄ¤Îº£µ¨À®ÀÓ¤ò°ìÅáÎ¾ÃÇ¤·¤¿¥Ó¥ë¥Ì¡¼¥Ö»á¤Ï¡¢¤³¤¦¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÎò»ËÅª¤Ë¸«¤Æ¤â¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÊÂ³°¤ì¤¿¥ì¥Ù¥ë¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¡¢Ã¯¤«¤òÈà¤ÈÊÂ¤Ù¤ë¤Î¤Ï¤½¤â¤½¤âÆñ¤·¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢º£¤Î¥Ä¥Î¥À¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÉÔ½½Ê¬¤À¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÈà¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢µ¯ÍÑ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤½¤ì¤À¤±¤À¤è¡£Èà¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦µ¤¤ÎÆÇ¤Ë»×¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÎ¯¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÈà¤Ïº£¡¢¼«Ê¬¤¬½½Ê¬¤ËÂ®¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¤À¡×
¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤«¤é¼ê¸·¤·¤¤É¾²Á¤ò²¼¤µ¤ì¤¿³ÑÅÄ¡£¸½ÃÏ»þ´Ö8·î29Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥ª¥é¥ó¥ÀGP¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸«¼±¤ò²þ¤á¤µ¤»¤ëÁö¤ê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]