【8月27日】女子日本代表 VS 女子セルビア代表｜テレビ放送・ネット配信｜2025女子世界バレー予選ラウンド

2025女子世界選手権（世界バレー）でバレーボール女子日本代表は、女子セルビア代表と2025年8月27日（水）に対戦する。

会場はタイの『フアマーク・インドアスタジアム』。試合開始時刻は日本時間8月27日（水）19:00だ。

今回の女子日本代表VS 女子セルビア代表の試合は、地上波『TBS系列』、ネット配信『U-NEXT』と『Volleyball TV』で放送・配信される。

女子日本代表 VS 女子セルビア代表の概要【試合開始時刻・放送時間】

バレーボール女子日本代表は、予選ラウンドで女子セルビア代表と2025年8月27日（水）に試合を行う。

予選ラウンドでプールHに入った女子日本代表は、女子セルビア代表、女子ウクライナ代表、女子カメルーン代表と同組。決勝トーナメント進出をかけて対戦する。

女子世界バレー予選ラウンドプールHの女子セルビア代表戦は、地上波『TBS系列』で生放送される。ネットでは『U-NEXT』と『Volleyball TV』にて同時生配信される予定となっている。

■2025女子世界バレー 予選ラウンドプールH 第3試合

バレーボール女子日本代表メンバー

試合開始：2025年8月27日（水）19:00 試合会場：タイ / フアマーク・インドアスタジアム 対戦カード：女子日本代表 VS 女子セルビア代表 テレビ放送：TBS系列 / ネット配信：U-NEXT・Volleyball TV 番組開始：2025年8月27日（水）18:45 ※U-NEXTは2025年8月27日（水）18:35

バレーボール女子日本代表は、女子初の外国人監督となる、フェルハト・アクバシュ監督体制でスタートしている。

世界バレーには、ネーションズリーグ2025の主力14名を順当に招集。なお、リベロの岩澤実育はアウトサイドヒッター登録となっている。

■2025バレーボール女子世界選手権 女子日本代表メンバー14名

▼アウトサイドヒッター

4.石川真佑（ノヴァ―ラ／イタリア）

13.和田由紀子（NECレッドロケッツ川崎）

26.佐藤淑乃（NECレッドロケッツ川崎）

30.北窓絢音（SAGA久光スプリングス）

33.秋本美空（ヴィクトリーナ姫路）



▼セッター

6.関菜々巳（ブスト・アルシーツィオ／イタリア）

22.中川つかさ（NECレッドロケッツ川崎）



▼ミドルブロッカー

2.荒木彩花（SAGA久光スプリングス）

3.島村春世（ペッパー貯蓄銀行AIペッパーズ／韓国）

11.山田二千華（NECレッドロケッツ川崎）

15.宮部藍梨（ヴィクトリーナ姫路）



▼リベロ

8.小島満菜美（ソルトレーク／アメリカ）

12.福留慧美（ヴィクトリーナ姫路）

19.岩澤実育（埼玉上尾メディックス）※アウトサイドヒッター登録



女子日本代表 VS 女子セルビア代表のテレビ放送・ネット配信

8月27日（水）に開催される2025女子世界バレー 予選ラウンドプールH 第3試合『日本×セルビア』の試合は、『TBS系列』にて生放送される予定となっている。また、『U-NEXT』と『Volleyball TV』にて同時生配信される予定となっている。

■TBS

番組開始：2025年8月27日（水）18:45 キャスト：∟解説｜竹下佳江∟現地解説｜迫田さおり∟実況｜南波 雅俊/御手洗 菜々∟応援サポーター｜宮世琉弥

■U-NEXT

番組開始：2025年8月27日（水）18:35

