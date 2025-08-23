【50代おすすめヘア】美容院行く前に見て！ 白髪もぼかせてこんなにオシャレ♡

白髪や髪のボリューム感など、年齢とともに変化する髪悩みを上品にカバーしながら、こなれた印象に導いてくれるヘアスタイルをご紹介します。ナチュラルな立体感が演出できるレイヤーカットから、おしゃれな白髪ぼかし、落ち着きとツヤ感が魅力の王道ボブまで、50代の髪に寄り添うスタイルを集めました。

王道ボブ × アンブレライツでツヤと立体感を両立

表面に入れたハイライト「アンブレライツ」で、自然な立体感とツヤ感をプラスする王道ボブ。ベースのブラウンは地毛になじむ落ち着いた色味で、細めのミルキーベージュのアンブレライツがコントラストをつくります。カットの美しさを引き立てながら、白髪を目立たせにくくする効果も◎ 上品さをキープしたまま、今っぽいこなれ感を楽しめるスタイルです。

ハイライトウルフで白髪ぼかしもボリュームUPも！

こちらはハイレイヤーのウルフに、ハイライトを掛け合わせたスタイル。細やかな毛束感を活かしたシルエットは、軽さを残しつつも品よくまとまり、動きのあるワンカールスタイリングとも好相性。レイヤーで陰影をつけながら、ハイライトが自然に白髪ぼかしとしても機能しています。メリハリを持たせながらも、やりすぎに見えない絶妙なバランスがおしゃれです。

ハイライトを重ねてつくるベージュカラーのプチウルフ

まろやかなベージュ系カラーをベースにしたプチウルフ。レイヤーでふんわりとトップに動きを出し、襟足はタイトにまとめてすっきりとした印象に。ハイライトを少しずつ重ねていくことで、写真のような、単色では出せない繊細なニュアンスカラーが完成します。自然な立体感と柔らかさが魅力のスタイルです。

繊細ハイライトのレイヤーボブ

黒髪ベースに細めのハイライトを加えたレイヤーボブ。派手すぎない絶妙な配色と、レイヤーカットによる動きのあるフォルムが筋感を強調。落ち着いた雰囲気の中にもさりげないこなれ感が漂うスタイルに仕上がりました。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@katayu1204様、@iimuro_yukii様、@dimo_and_kazuma様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里