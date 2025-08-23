◇セ・リーグ 巨人4―1DeNA（2025年8月23日 東京D）

巨人の6年目左腕・井上温大投手（24）が23日のDeNA戦（東京D）で今季18度目の先発登板。6回途中3安打無失点と好投し、5月21日の阪神戦（甲子園）以来10試合＆94日ぶりとなる今季4勝目（7敗）をマークした。DeNA戦は昨年7月27日（横浜）から4連勝。

試合後、大歓声の中でお立ち台に上がった井上は「ありがとうございます」と第一声。3カ月ぶりの白星に「やっぱ勝つっていうのは凄い難しいなって感じて…はい。やっぱり勝つのは凄いうれしいなぁ〜って思いました」と満面に笑みを浮かべた。

「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催された16日の阪神戦（東京D）では3回5安打3失点。今季7敗目を喫していた。

「1週間、内海さんだったり、杉内さんだったり、たくさんの人が自分に関わってくれて。本当にいろんなアドバイスをしてくださったり、ずっと付きっ切りで練習も見てくれて。こうやっていい結果が出せて本当に良かったです」。内海哲也投手コーチ（43）、杉内俊哉投手チーフコーチ（44）らコーチ、スタッフへの感謝の言葉が口をついた。

1―0で迎えた6回には先頭・蝦名に2ストライクから4球連続ボールで四球を与え、無死一塁。ここで打席に入った桑原に右中間二塁打を打たれた。

だが、右翼手の中山から送球を受けた二塁手・吉川がワンバウンドでバックホーム。捕手の甲斐が右手を負傷しながらも体を張って本塁を守り、相手の得点を許さなかった。

「本当に皆さん体を張って全力で1点を守りにいってくれて。本当に感謝してます」

結局ここで降板となったが、降板後の7回には、5回に先制の10号ソロを放っていた主砲・岡本が2打席連発の11号ソロ。8回には泉口の適時二塁打などで2点が入って白星をつかんだ。

ベンチで戦況を見守っていた時の心境を問われると「いやもう凄いピッチャーばっかりなんで、もう本当に祈って…なんとか抑えてくれぇ〜と思って見てました」と本音もチラリと語った背番号97。

次回以降に向けて抱負を聞かれると「次もなんとか粘り強く投げて、チームを勝たせられるピッチングができるように頑張っていきますので応援よろしくお願いします」と笑顔で声を張り上げていた。

▼阿部監督 いや、まだね、借金があるピッチャーなんで…ね。あの…うん。いいピッチャーとは言えないんでね。とにかく、まず自分の借金も返さないといけないと思って頑張ってほしいですね、はい。