国境紛争で揺れるタイとカンボジアですが、タイで建設中の寺院がカンボジアの象徴でもあるアンコールワットをまねたのではないかという疑惑が浮上し、問題になっています。

タイの首都・バンコクから車で5時間ほどのブリラム。炎天下で作業員が造っているのが…。

作業員「寺院を造っています。今は回廊を建設中です」

建設中の寺院は「ワット・プーマンファー」です。砂岩のブロックを積み重ねて造られているのが特徴で、新たな観光名所を目指して2017年から建設が始まりました。

その寺院を遠くから見てみると…。

記者「塔の配置がカンボジアのアンコールワットにそっくりです」

カンボジアにとっては国の象徴で、国旗のモチーフにもなった世界遺産のアンコールワット。2つを比べると塔の形状や位置などが確かに似ています。

そのため浮上したのが、アンコールワットの“模倣疑惑”です。その背景にあるのが、タイとカンボジアの国境地帯の領有権をめぐる軍事衝突です。現在は停戦していますが、緊張関係は続いています。

カンボジア側は7月、ユネスコの会議で「恥知らずにも模倣していて、世界遺産の普遍的な価値をおとしめている」とタイ側を非難し、調査を求めました。

一方、タイ側は「タイの史跡を参考にした」として、模倣を否定しています。

寺院の関係者は今回の騒動に困惑しています。

寺院の広報担当者「私たちは政治的な問題に一切、関与していません。寺院は私たちの信仰と純粋な意図で造られています。この寺院はタイの宝となり、カンボジアの宝となり、世界中の人にとっても宝となるでしょう」

その一方で騒動以降、寺院を訪れる人は大幅に増加しているといいます。

タイ人の観光客「私は国境に近いスリンから、タイを支援したいと思って来ました」

停戦によって、ようやく落ち着くかに見えた両国の関係。寺院が完成するのは200年以上も先だということで、新たな紛争の火種は残り続けることになります。