¡Úºå¿À¡Û¿¹²¼æÆÂÀ¤Î18¹æ2¥é¥ó¤Ç4»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÀèÀ©¡¡ÆÀ°Õ¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¼«¿È5»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¥ä¥¯¥ë¥È-ºå¿À(23Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì)
ºå¿À¤Ï½é²ó¤Ë¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¡¢¹¬Àè¤è¤¯ÀèÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÀ©¤òµö¤·¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿ºå¿À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤ÎÆü¤Ï½é²ó¡¢1¥¢¥¦¥È¤«¤éÃæÌîÂóÌ´Áª¼ê¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯ÂÇÀÊ¤Ë¤Ï¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¡£
2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤Î4µåÌÜ¡¢Æâ³ÑÄã¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÂè18¹æ2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥ÈÁê¼ê¤ËÂÇÎ¨.338¤ÈÁêÀ¤Î¤¤¤¤¿¹²¼Áª¼ê¤Î5»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤Ç¡¢ºå¿À¤¬¹¬Àè¤è¤¯2ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£