第107回全国高校野球選手権大会の決勝が23日、甲子園球場で行われ、沖縄尚学が決勝で日大三（西東京）を3―1で破り、初優勝を飾った。春の選抜大会を2度制しており、甲子園大会制覇は3度目。沖縄勢の夏優勝は2010年の興南以来、2度目となった。プロ野球界の同校OBからは祝福のコメントが相次いだ。

▼ソフトバンク・東浜巨投手（2008年選抜優勝）沖縄尚学の皆さん、優勝おめでとうございます。夏の甲子園で初の快挙を成し遂げる姿を目の当たりにし、OBとして大きな感動をいただきました。後輩たちの頑張りは、沖縄の野球をさらに盛り上げ、沖縄県民に活気を与える素晴らしい偉業です。

▼ソフトバンク・嶺井博希捕手（2008年選抜優勝） 優勝おめでとうございます。今回の優勝は沖縄県民、全国にいる沖縄出身の方々に勇気と感動を与えたと思います。厳しい戦いが続いていた中で、沖縄尚学らしい野球を貫いた結果が最高の形になったと思います。ここまで決して楽な道のりではなかったとは思いますが、きつい練習を耐え抜いた先に最高の景色があることを、また後輩たちに受け継いで今後も強い沖縄尚学を作っていってほしいです。一緒に戦った仲間たちと勝ち取った優勝、自分達の力で感動を与えたことを誇りに思って沖縄に帰ってください。

▼巨人・リチャード内野手 初優勝おめでとうございます！沖縄よりも暑い夏、本当にお疲れ様でした。決勝戦の8回、追加点が入った時の比嘉監督の「野球は何があるかわからない」と言わんばかりの揺るぎない表情を見て、このままいけばチームも大丈夫だと思いました。皆さんのプレーに沢山の勇気と感動をもらいました。

▼広島・仲田侑仁内野手 沖縄尚学のみなさん優勝おめでとうございます。後輩たちの戦う姿に胸が熱くなりました。最後まで諦めないプレーが優勝に結びついたのだと思います。僕たちの代で果たせなかった甲子園優勝という夢を実現してくれてほんとにうれしい気持ちでいっぱいです。

▼ロッテ・伊志嶺翔大一軍外野守備兼走塁コーチ（兄・大吾さんは同校責任教師としてベンチ入り） 1球にかける想い。ひたむきさを感じました。感慨深いものがあります。今年はピッチャーを中心とした守備力のチーム。堅い守りと要所要所のいいプレーで、みんなで守り勝ったと思います。

▼広島・比嘉寿光ファーム管理部次長（4番として99年選抜優勝、同年夏の甲子園出場。比嘉公也監督と同級生） 直接（甲子園で）見てきました。本当にいいものを見せてもらいました。優勝の歴史的な瞬間を見られて本当に良かった。バランスのいいチームをつくったなと。もしかしたらいいところまで行くんじゃないかなと思って見ていたが、まさか優勝まで行くとは。すごいですね。