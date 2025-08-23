元NGT48中井りか、0歳娘を抱いた2ショット公開「メルヘンな世界観で素敵」「可愛いが溢れてる」
【モデルプレス＝2025/08/23】元NGT48の中井りかが8月23日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。娘を抱いた2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】中井りか、0歳娘を抱っこ
中井は、淡いブルーのワンピースにフリルがあしらわれた白いエプロンを合わせた、アリス風の洋服を着用。ケーキやバルーンが飾られた空間で、花柄の服を着た娘を抱え笑顔を見せている。
同日、28歳の誕生日を迎えた中井。この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます」「素敵な1年になりますように」といった祝福の声のほか、「可愛いが溢れてる」「メルヘンな世界観で素敵」「尊い」「いつまでも幸せでいて」などと反響が寄せられている。
中井は、2024年3月に結婚を発表。お相手は中井が出演していたバラエティ番組「青春高校3年C組」の演出を担当していたテレビ東京ディレクターの三宅優樹氏であることで知られる。2025年1月には第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
