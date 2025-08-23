元AKB48込山榛香、家族でBBQ満喫「父の船に乗って」3ショット公開
【モデルプレス＝2025/08/23】元AKB48の込山榛香が22日、自身のInstagramを更新。家族BBQを楽しんだ様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元AKBメンバー「父の船に乗って」家族BBQショット
込山は「父の船に乗って、家族でBBQした日」と家族の時間を報告し、「めちゃくちゃ夏休み！って感じがした日でした」と充実した時間を過ごしたことを明かした。「帆立・はまぐり・海老・サザエ・マグロのカマ・イカ・サーロインステーキ・ハラミステーキ・ウインナー・焼き鳥・アヒージョ・バター醤油しいたけとたっくさん食べました」と豪華な食材の数々を列挙し、家族3ショットや船の上での写真などを公開した。
この投稿に、ファンからは「お父様の船すごい」「夏休み満喫してますね」「豪華なBBQ羨ましい」「家族の時間素敵」「最高そう」「お嬢様感がすごい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆込山榛香、家族でBBQ満喫
【Not Sponsored 記事】