「トッテナムよりアーセナルを選んだのはエゼだけではない」日本人DFの電撃移籍を英メディアが回想「土壇場でライバルに…」
大型補強の争奪戦で、宿敵に敗れることほど悔しいものはないだろう。
この夏を通じて去就が注目されてきたエベレチ・エゼの新天地は、アーセナルに決まったようだ。ノースロンドンのライバルであるトッテナムが獲得に動いてきたが、ミケル・アルテタ監督が指揮するアーセナルは、契約解除金の6000万ポンド（約120億円）で引き抜くという。
寸前まで加入が取りざたされていただけに、トッテナム陣営やサポーターの衝撃は小さくないだろう。４年前の夏を思い出したかもしれない。2021年にも、トッテナムは移籍市場終了間際にターゲットをアーセナルにさらわれている。冨安健洋のことだ。
当時、冨安はトッテナム加入に迫っていたが、マーケット最終日にアーセナル移籍が決定。ボローニャからのステップアップを果たし、そのままプレミアリーグで存在感を発揮した。移籍当初、最終的にトッテナムが獲得したエメルソン・ロイヤルとしばしば比較されたのは記憶に新しい。
『football.london』は８月21日、「トッテナムよりアーセナルを選んだのはエゼだけではない。トミヤスも土壇場でノースロンドンのライバルに移籍した」と報じている。
「日本人DFは2021年のアルテタによるチーム刷新のひとりとして、ベン・ホワイトやマルティン・ウーデゴーと一緒にアーセナルに加わった。スパーズからの関心にもかかわらず、トミヤスは1980万ポンド（約40億円）でアーセナルに移籍している」
残念ながら、冨安はのちに肉体の問題に悩まされ、この夏アーセナルとの契約を解消した。
エゼの移籍は、本人とアーセナル、そしてトッテナムの今後に、どのような影響を及ぼすだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「インスパイアされた」中田英寿が世界的に有名な大富豪との面会を報告。２ショット公開に反響「これは驚き」「もしや…」
この夏を通じて去就が注目されてきたエベレチ・エゼの新天地は、アーセナルに決まったようだ。ノースロンドンのライバルであるトッテナムが獲得に動いてきたが、ミケル・アルテタ監督が指揮するアーセナルは、契約解除金の6000万ポンド（約120億円）で引き抜くという。
寸前まで加入が取りざたされていただけに、トッテナム陣営やサポーターの衝撃は小さくないだろう。４年前の夏を思い出したかもしれない。2021年にも、トッテナムは移籍市場終了間際にターゲットをアーセナルにさらわれている。冨安健洋のことだ。
『football.london』は８月21日、「トッテナムよりアーセナルを選んだのはエゼだけではない。トミヤスも土壇場でノースロンドンのライバルに移籍した」と報じている。
「日本人DFは2021年のアルテタによるチーム刷新のひとりとして、ベン・ホワイトやマルティン・ウーデゴーと一緒にアーセナルに加わった。スパーズからの関心にもかかわらず、トミヤスは1980万ポンド（約40億円）でアーセナルに移籍している」
残念ながら、冨安はのちに肉体の問題に悩まされ、この夏アーセナルとの契約を解消した。
エゼの移籍は、本人とアーセナル、そしてトッテナムの今後に、どのような影響を及ぼすだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「インスパイアされた」中田英寿が世界的に有名な大富豪との面会を報告。２ショット公開に反響「これは驚き」「もしや…」