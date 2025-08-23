「日本ハム８−３ソフトバンク」（２３日、エスコンフィールド）

２位の日本ハムが首位・ソフトバンクとの直接対決に連勝。１・５ゲーム差に迫り、貯金は今季最多を更新する２５となった。

新庄監督はマウンド上で躍動した若い力に目を細めた。この日は２２歳の先発・福島が５回３安打２失点と試合を作り、「この大事な一戦を柴田くんでいってよかった」。六回からは高卒ドラ１新人の柴田をプロ初の中継ぎで起用した。

首位との決戦に１９歳右腕を送り出した指揮官は「僕と小久保監督が（昨秋の）ドラフト会議で運命の、柴田の人生を決める（クジを）ね。僕が引き当てて、ソフトバンク戦にこの１年目に投げさせるというところで、僕は意味があると思った」と説明した。

柴田が六回１死二塁で今宮を遊ゴロ併殺に打ち取ると、新庄監督はベンチで両拳を握ってガッツポーズ。右手で「１」を作って、もう１イニングと指示した。七回は三者凡退に抑えると、再びもう１イニングのポーズ。八回は２死から近藤、山川、牧原に３連打を浴び失点。なおも２死一、三塁で中村晃に死球としたところで、新庄監督が交代を決断した。

柴田は２回２／３を４安打１失点。プロ初の失点は喫したが堂々の投げっぷりだった。

「どういうピッチングをしてくれるかと、心臓が６センチくらい飛び出た」と笑わせ「頼む、と」と祈る気持ちだったと明かした新庄監督。「いろいろ、まだ早いとか、大丈夫かこんな大事な一戦で投げさせて、という意見もありましたけど。いや柴田くんなら大丈夫、というところで抑えてくれたので」と安どした。最後は２死からの連打で失点したが「あそこで連打を食らったことは間違いなくプラスになる。頭のいい子なんで」と今後の成長に期待した。