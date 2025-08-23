◆自動車レース ▽スーパーＧＴ第５戦「ＳＵＺＵＫＡ・ＧＴ３００ｋｍ ＲＡＣＥ」第１日（２３日、三重・鈴鹿サーキット＝１周５・８０７キロ）

第５戦の公式予選が鈴鹿サーキットで行われ、ＧＴ５００クラスはＡＲＴＡ／シビックタイプＲがポールポジションを獲得した。

＊ ＊ ＊

今季最終戦（１１月１〜２日）をもってＧＴ５００クラスでの活動を終了すると発表した伊沢拓也（ナカジマ・レーシング）は、Ｑ１で７位に入り、トヨタ勢をしのいでの６番手スタートに貢献した。

２００７年のデビュー以降、１９シーズンに渡ってホンダのドライバーとして活躍してきた伊沢にとって、最後の鈴鹿でのレース。粘り強い走りで１５歳下の大草りきにバトンをつなぐと、大草は６番手の位置に滑り込んだ。

これまで５世代のマシンを操って通算７勝、表彰台に２８回も上がったベテランは自身の“卒業”に際し「レーシングスクール時代、そしてレーシングドライバーとしてのキャリアを通して特に思い出深い場所、鈴鹿でのレース前にファンの皆様に伝えたいという思いがあり、このタイミングで発表させていただきました。残り４戦、チームと大草選手とともに最後まで一番のリザルトを目指して全力で戦います」とコメントしており、「ダンロップさんと一緒に勝ちたい」と力強い意気込みで決勝に臨む。

◆予選方式 決勝レースのスタート並び順を決定。２回の走行（Ｑ１、Ｑ２）をそれぞれ別ドライバーが担当し、Ｑ１の上位がＱ２に進出。Ｑ２で最終順位を決定する。台数の多いＧＴ３００クラスではＱ１を２組に分けて競う。