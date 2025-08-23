元埼玉県警刑事の佐々木成三氏が２３日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。２２日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日 緊急！特殊詐欺２時間ＳＰ」（金曜・午後６時５０分）で勃発したタレント・長嶋一茂の途中退席劇の裏話を明かした。

番組中、共演の石原良純、高嶋ちさ子とともに回答者となり、特殊詐欺に対する注意喚起のクイズの数々に挑戦した一茂だったが、自身の回答を不正解とした進行役の「サバンナ」高橋茂雄が直後に類似した答えを披露した石原を正解としたことに怒りをあらわに。

「ちょっと待って！ それは変だよ！」と大声で異議を唱えると、その場で立ち上がり、「俺、帰るよ！ 俺は帰る！ 俺は本当、帰る！」と絶叫。「一茂さん、違う。違うんです！」と必死に追いすがった高橋だったが、ピンマイクも取り去った一茂は「俺はもう帰るからな〜！ （マネジャーの）柿沼、俺は帰るからな」とセットから出ていってしまった。

あまりの展開に高橋が「マイク、外したよ。帰ったで…」とつぶやくと、石原は「まあ、季節の変わり目だからしょうがない…」とポツリ。空席となった一茂の席が映し出されたが、しばらくすると、当の一茂が無言でカメラをにらみながらセットに戻ってきて着席。高嶋が「お帰り」と声をかけると、本気で焦りの表情を浮かべていた高橋も「なんか…。うれしいです」と、しみじみつぶやいた。

「モニターで見てたのよ。２人（石原と高嶋）がさ。ずーっと黙って、こうやって（座って）待ってるのよ。２人が俺のことを待ってるんだと思って、申し訳ないと思って」とセットに戻った心境を明かすという一連の展開について、佐々木氏は「ザワつく！金曜日 ちょっと裏話」との表題のもと書き出すと「長嶋一茂さんが途中でスタジオ怒って出ていったように見えますが、スタジオ出て行く時に僕にウィンクして出て行ってました 笑」と“暴露”。「完全にエンタメです」と内幕を明かしていた。