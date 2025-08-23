彼女の「○○すぎる」手料理への上手なクレーム９パターン
彼女が一生懸命作ってくれた料理には、なかなか文句を言えないもの。とはいえ、極端に量が多すぎたり味が濃すぎたりするなら、機嫌を損ねない上手な言い方で、要望を伝える必要があるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性141名に聞いたアンケートを参考に「彼女の『○○すぎる』手料理への上手なクレーム」をご紹介します。
【１】マズすぎる料理に「大丈夫！俺が作るものよりは多少マシ！」
「料理が苦手だと聞いてたから、ウマイ！って喜ぶのは嘘くさい気がして…」（10代男性）というように、思い切って「おいしくはない」と認めてしまう方法です。その上で彼女が励まされるような一言を付け加えれば、いい雰囲気で締めくくることができそうです。
【２】色彩が地味すぎる料理に「ばあちゃんの手作り弁当を思い出すわあ」
「ストレートに『茶色っ！』とか言ったら睨まれるから、表現をぼかすとよさそう」（20代男性）というように、あえて伝わりづらい言い回しで、料理の特徴に気づかせる方法です。勘のいい彼女の場合は、ほのめかす程度の表現から始めると安全でしょう。
【３】品数が少なすぎる料理に「これに副菜が２品と味噌汁が付いたらもう完璧！」
「『こうしたらもっとよくなるかも』と控え目に意見する」（20代男性）というように、アドバイスの中に注文を紛れ込ませる方法です。ああしろこうしろと言うだけではムッとされそうなので、目の前の料理を十分褒めてから助言するとよさそうです。
【４】甘すぎる料理に「おいしいけど、ごはんにはちょっと合わないかなー」
「『これはこれでアリ！』と認めつつ自分の好みを伝えれば、批判っぽくならないと思う」（10代男性）というように、誰も悪者にならない言い方で自己主張する方法です。「好みの問題だけど…」と相手に非はない前提で話すのがポイントかもしれません。
【５】肉が少なすぎる料理に「肉を食ったほうが筋トレの成果が出やすいかも」
「あくまでこっちの都合で頼む形にする」（20代男性）というように、個人的な理由を持ち出して、肉食の必要性を主張する方法です。出任せを言っても効果はありそうですが、実際にトレーニングして成果を見せたほうが、喜んで協力してもらえるでしょう。
【６】味が薄すぎる料理に「この味付けは…俺の健康を気遣ってくれたのかな？」
「『わざとだよね？』と確認するような感じだと、謙虚でいいのでは？」（20代男性）というように、「薄味なのは自分への思いやりだろう」と早合点してみせる方法です。単に味付けに失敗しただけだとしても、とにかく味が薄いことはわかってもらえそうです。
【７】味が濃すぎる料理に「メシ何杯でもいけちゃいそうな味だね」
「『酒が飲みたくなる』と言ったら、しょっぱいって気づいてもらえそう」（20代男性）というように、ごはんやお酒を欲して、味の濃さをアピールする方法です。「ビールならあるよ」などと主旨を誤解されたら、今後のためにきちんと説明し直したほうがいいでしょう。
【８】量が少なすぎる料理に「めちゃめちゃウマイ！おかわりないの？」
「『おいしい！もっと食べたい！』って褒めまくったら、むしろ喜ばれるかも」（10代男性）というように、「味の良さ」を強調して、量に対する不満をカモフラージュする方法です。実はそれほどおいしくなくても、高めのテンションで相手を乗せてしまいましょう。
【９】量が多すぎる料理に「こんなに食べたら幸せ太りしてまうやろー！」
「あくまでホクホク顔で『これは多すぎだよお』と困ってみせる！」（20代男性）というように、食べ切れないほどの料理を前に「嬉しい悲鳴」をあげる方法です。「幸せ太り」などのポジティブな言い回しを使えば、クレームっぽさはさらに薄まりそうです。
低姿勢を心がけながら注文をつけるとよさそうです。次のときに改善されていたら、忘れずに感謝の気持ちを伝えましょう。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2015年4月7日から14日まで
対象：合計141名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
