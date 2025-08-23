¡Ö¥Ö¥ë¥Þ¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¾®ÅèÍÛºÚàÄ¶¥ß¥ËÀÖ¥Ñ¥óá¤ÇÀ¸µÓ¥·¥ã¥¡¼¥ó¡Ö²Ä°¦¤¤¡ß²Ä°¦¤¤¡ß²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤Ë¤ã¤ó¤ÎÂÀ¤â¤â¡×¤ÎÀ¼
Çò¤¤T¥·¥ã¥Ä¤Ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ç¡Ä
¡¡¸µAKB48¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¾®ÅèÍÛºÚ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖBoat day in Marseille¡×¤ÈÄÖ¤ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Ç¥Ü¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¥ê¤«¤é¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Ø¡£¥«¥é¥ó¥¯¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Æ¥Ü¡¼¥È¤Ç²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡ÂÀÍÛ¤¬¥¥é¥¥é¤Ç²Æ¡ª¤Ã¤Æ¤«¤ó¤¸¡×¤È²Æ¤Î¥Ð¥«¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤ÇÈäÏª¡£Çò¤¤T¥·¥ã¥Ä¤Ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ËÈ¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö°ì½ÖÂÎÁàÉþ¤È¥Ö¥ë¥Þ¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¡ÖÄóÅô¥Ö¥ë¥Þ¤¹¤«¡©¡×¡Ö¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Ç¤â²ÆËþµÊ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÇºÇ¹â¤À¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡ß²Ä°¦¤¤¡ß²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤Ë¤ã¤ó¤ÎÂÀ¤â¤â¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£