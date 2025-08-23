TICAD（＝アフリカ開発会議）が22日、閉幕しました。日本企業によるアフリカへの投資に大きな期待が寄せられています。

今週、横浜で開催されたTICAD（＝アフリカ開発会議）。

石破首相「多くの日本企業がアフリカの未来に向けた協力を約束をいたしております」

キーワードは「投資」です。会議に参加した、こちらの会社は…。

大原薬品工業・大原誠司社長「アフリカは遠い国かもわかりませんが、ラストフロンティア（最後の市場）ですから」

「大原薬品工業」は滋賀県に本社を置く中堅製薬会社です。TICADを前に大原社長が向かったのは、東京からおよそ24時間、アフリカの西に位置する「ナイジェリア」です。アフリカで一番の人口を誇り、成長が見込まれています。

商業の中心地、ラゴス。市場には色とりどりのパラソルが並び、町には活気があふれています。

大原社長は地元の製薬会社を訪れました。今回、経済産業省の幹部も同行しました。

この地元企業はエイズ撲滅に取り組んでいます。成長の可能性を感じた大原社長は、技術支援や出資を続けてきました。今回の目的は今後の事業展開についての意見交換です。地元企業のトップが口にしたのが…。

フィドソン社・フィデリス社長「USAIDがナイジェリアのHIV治療薬への支援などから手を引いた今、私たちの協力関係は、さらに重要なものとなっているのです」

実は今、アフリカはエイズなどの感染症が広がる恐れがあるのです。

トランプ大統領「我々は左翼の詐欺として知られるUSAIDを事実上、廃止した」

アメリカのトランプ政権はアフリカへの資金援助を大きく減らし、これによりHIV・エイズ関連の死者が300万人増える恐れがあるといいます。

大原薬品工業・大原誠司社長「医薬品会社の一番大きな機能、命を救うということで、フィドソン社には非常に大きな命を救う可能性があると思っています」

こうした状況の中、なぜアフリカへ投資するのでしょうか？

大原薬品工業・大原誠司社長「必要な事業だからね、現地にとって。爆発的に成長すると思いますよ」

この企業は成長を続けており、大原社長の会社は配当金を受け取り、再投資に活用できるようになったといいます。

大原薬品工業・大原誠司社長「寄付って、やっぱり1年、2年で終わっちゃうわけですよ。だから、現地で継続的に生産して提供できる、GDPも上がるっていう社会にしないと」

大原社長は日本の技術力を生かし、感染症の薬など現地のニーズに合うものを地元企業が製造できる環境づくりが鍵になると話します。

経済産業省の幹部も「投資という形なら、より自由で、現地雇用にもつながり、日本にもお金が入ってくる形でウィンウィンになる」と期待を寄せています。

日本企業がリスクを恐れず、チャレンジし、エネルギーあふれるアフリカで、共に成長を目指す時が来ています。