佐藤晴美さんがオーディションのプロデューサーを務める番組『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』(日本テレビ)が、8月23日(土)より放送開始。かつては自分自身も候補生としてオーディションに参加し、その後『Flower』『E-girls』としてデビューした経験を持つ晴美さん。プロデューサーという立場に挑戦する彼女は今、何を想うのか。全8回のインタビュー。

大注目のオーディション番組『ガルバト』のプロデューサーに挑戦！

LDH JAPANによるガールズ・グループ・プロジェクト『』で、プロデューサーを務める佐藤晴美(さとうはるみ)さん。かつては候補生としてオーディションに挑んだ彼女は今、どんなことを考えプロジェクトに向き合っているのでしょうか。

現在30歳、16歳で芸能活動をスタートして以来14年間のキャリアを持つ晴美さんのこれまでの芸能生活と、新たな挑戦であるプロデュース業への思いを、深く語ってもらいました。

「いやいや」から始まったダンス、戸惑いのデビュー

----女性ダンスグループFlowerのメンバーとしてデビュー後、E-girlsのリーダー、ファッション誌のモデルなど、幅広く活動されていますよね。芸能界を目指したきっかけはありましたか？

「芸能界を目指していたというよりは、元々8歳からダンスをやっていて、そのダンスの延長線上にあったという感じです。私が15歳の時、LDHが初めて女の子のオーディション『VOCAL BATTLE AUDITION 3 〜For Girls〜』を開催して、それに合格してデビューしたのがはじまりでした」

----ダンスを始めたのはどうして？

「親が勧めてくれて。当時、安室奈美恵(あむろなみえ)さんがすごくブームで、母も好きでよく聞いていたんです。『安室ちゃんみたいになってほしい』と、子どもに夢を託すような気持ちだったんだと思います。私は身長が高かったので、身体表現が向いているとも感じていたみたい。親の圧を受けとって、最初は“いやいや行った”という感じでしたね(笑)」

----最初はいやいやだったダンスが、どうしてオーディションを受けるまでに成長したんですか？

「最初は恥ずかしかったり、行くのが嫌だというところから始まったんですけど、スキルが上達するとだんだん楽しくなってきて。もっと頑張ろうとのめり込んでいった気がします。中学生の時にダンスの決勝大会で東京に行ったんですが、そこにLDHの方が視察に来ていて。その時に『こういうオーディションがあるから受けてみない？』とパンフレットをもらって、挑戦したいですとお返事したら最終的に人前に立っていたという感じです」

----オーディションはどんな気持ちで受けていたんでしょうか。

「めちゃくちゃ嫌でした。競うのも得意じゃないし、評価されるのが怖い。当時の自分はこの世界に向いていると思っていなかったので、すごくビクビクしながらオーディションに進んだのを今でも覚えています。元々すごく自信がなかったんです。誰かに評価されて、合格者もいれば不合格者もいて……まだ子どもでしたし、初めて訪れる過酷な日々でした」

----でも合格されました。合格された時はどんな気持ちでしたか？

「実感が全く持てませんでした。受かる結果も想像してなかったですし、まさか自分が3万人という応募者の中から選ばれるなんてという気持ちが強かったんです。『きっとまだ審査があるんだ』『この中からまたふるい落とされるんじゃないか』と、常に危機感みたいなのがあって、嬉しいという感情にはすぐにはならなかったですね。危機感の方が大きかったです。デビューが決まってからもずっと緊張感がありました」

◆佐藤晴美 /

さとうはるみ。1995年6月8日生まれ。山形県出身。2011年『VOCAL BATTLE AUDITION 3 〜For Girls〜』を経て『Flower』のメンバーとしてデビュー。『E-girls』の二代目リーダー。2021年1月よりソロ・アーティストとして活動スタート。173cmの長身でモデルとしても注目され、様々なファッション誌で活躍。また、女優としてドラマや映画にも出演するなどジャンルレスに活躍の場を広げている。オーディションのプロデューサーを務める番組『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』(日本テレビ)が、2025年8月23日(土)より放送開始。

◆ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION- ///

毎週土曜日14:30〜15:00日本テレビにて放送＜初回：8月23日(土)14:30〜15:00＞。見逃し配信は、TVer/Hulu/日テレ無料にて番組放送後毎週土曜 15:00〜配信開始！本編では収まりきらなかった候補者たちの努力の軌跡や、プロデューサー佐藤晴美の赤裸々な想いなど、Hulu独占の未公開ドキュメントシーンを収録したHulu特別版を地上波放送後、毎週土曜15:00から配信。ガルバトをより深く、そして熱く応援していただけます！※Hulu特別版の一部映像を、LDH 公式YouTubeでもお楽しみいただけます。



◆「ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-」Hulu 特別版

8月23日(土)地上波放送後からHulu独占配信開始。毎週土曜15:00最新エピソード更新。

◆「ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-」YouTube版

毎週日曜正午最新エピソード更新。

