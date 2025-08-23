会社の宴会「幹事」は地獄？乾杯に熱燗を頼んだ先輩が「空気を読め」と説教… 振り回されてイライラ→虚無【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→幹事には嫌な思い出しかない…
働くなかで経験する日々の出来事を、哀愁ただようタッチの漫画で発信する青木ぼんろさん(@aobonro)。彼の描くシーンは、多くのサラリーマンが共感を覚えるものばかりだ。
本稿では、そんな青木さんのサラリーマン生活を描いた漫画『恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活』のなかから、新年会や歓送迎会の時期に欠かせない「幹事」が今回のテーマを紹介。どうやら、青木さんには「幹事」にあまりよい思い出がないようだ。
「幹事」を頼まれることは多いかという問いに、「けっこうな頻度であります。『とりあえず、青木に任せとけば』みたいになってます。イエスマンをやめたいです…」と、その苦悩を語る。
社内の宴会で気をつけていることについては、「特に店選びには気をつけていますね。お酒の種類が少ないとか、提供速度が遅いとかで、怒り出す人もいるので、お店選びには毎回かなり悩まされるところです」と、幹事ならではの苦労を明かした。
